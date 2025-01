Será uma boa experiência para os jovens, diz a técnica feminina Sub-20 da Índia, Alexandersson

Alexandersson fez mais alterações em sua equipe antes do segundo amistoso.

Na primeira partida de 2025, a seleção feminina indiana sênior de Alexandersson enfrentará as Maldivas no segundo de dois amistosos internacionais da FIFA no Padukone – Dravid Center for Sports Excellence em Bengaluru, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. A partida será transmitida ao vivo em Canal de futebol indiano no YouTube.

Depois de vencer por 14 a 0 no primeiro encontro, em 30 de dezembro, o técnico Joakim Alexandersson fez seis alterações em seu elenco de 23 jogadores para a partida de quinta-feira. Cinco deles – Pyari Xaxa, Lynda Kom Serto, Grace Dangmei, Juli Kishan e Sanju, que iniciou o primeiro jogo – foram dispensados ​​do time. Lynda e Pyari também marcaram quatro e três gols, respectivamente.

Eles foram substituídos por Monisha Singha (atacante), Anusha Mandala (meio-campista), Thingbaijam Sanjita Devi (zagueiro), Khumukcham Bhumika Chanu (meio-campista) e Tamanna (zagueiro) do acampamento Sub-20 que começou em 10 de dezembro na Escola de Esportes de Bengaluru. . . Além disso, o goleiro Nandini foi substituído por Ribansi Jamu.

“A razão para estas mudanças é que pensámos que éramos demasiado grandes para estes adversários, por isso enviámos alguns jogadores experientes e iremos substituí-los por alguns jogadores mais jovens que estão agora na equipa sénior pela primeira vez. Portanto, será um boa experiência para eles.

“Acho que esses seis tiveram um desempenho muito bom nas sessões Sub-20. “Eles merecem esta oportunidade de jogar pela seleção nacional num jogo como este”, disse Alexandersson.

Oito jogadores disputaram sua primeira partida internacional pela Índia na primeira partida e mais estreias estão previstas para quinta-feira. Para os sub-20, este acampamento tem sido uma oportunidade de estar no elenco desses amistosos e Alexandersson fica feliz em ver a fome das meninas em cada treino.

“Eu vejo a fome neles. “Vejo o esforço que eles colocam em cada treino para tentar ter a oportunidade de jogar pela seleção”.

Alexandersson sublinhou que é importante corrigir os erros, mesmo que sejam menores ou inconsequentes para o resultado do jogo. Esses erros costumam ser fáceis de ignorar após uma grande vitória, mas é nisso que as Tigresas Azuis precisam ficar atentas.

“Temos que melhorar em termos de posicionamento defensivo e de transições. Existem vantagens e desvantagens do jogo mais recente. Além disso, como ex-jogador, sei que é fácil esquecer a defesa quando se enfrenta uma equipa muito mais fraca.

“Quero lembrar também o quão bem nos posicionamos na preparação e também o fato de que podemos melhorar mesmo enfrentando uma equipe mais fraca. “Queremos implementar em nosso estilo de jogo o tipo de coisas que estamos começando a usar nos treinos”, disse Alexandersson.

