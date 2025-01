Serata di apertura senza eguali: punti salienti, punti salienti

Unrivaled, un nuovo campionato di basket professionistico femminile 3 contro 3, ha debuttato venerdì. Il campionato a sei squadre, co-fondato dalla star del Minnesota Lynx Napheesa Collier e dalla due volte MVP della WNBA Breanna Stewart dei New York Liberty, si svolge due mesi prima della partita di campionato del 17 marzo.

Nella prima partita, i Lunar Owls di Collier hanno sconfitto Mist di Stewart e hanno organizzato una rimonta nel quarto quarto che è stata suggellata da due 3 di Skylar Diggins-Smith. Poi Vinyl di Arike Ogunbowale ha vinto Gara 2 su Rose di Angel Reese.

Domani ci sono altre due partite: Phantom vs. Laces alle 14:00 ET e Lunar Owls vs. Rosa alle 15:00

Conclusioni di Gara 1: Lunar Owls 84, Mist 80

giocare 0:21 Skylar Diggins-Smith ha affondato un Rainbow 3 per vincere la prima partita incontrastata Skylar Diggins-Smith rimbalza dopo aver affondato una tripla regalando ai Lunar Owls la prima vittoria nella storia imbattuta.

Il gioco inaugurale di Unrivaled è stato rilasciato: è stato all’altezza e forse ha addirittura superato le aspettative. Il gioco frenetico potrebbe essere stancante per i giocatori – che giocano su un campo intero ridotto, non su metà campo come FIBA ​​​​3×3 – ma è stato piuttosto divertente per gli spettatori.

Difendere in squadra in 3v3 è molto più difficile e questo stile si presta a far riscaldare più giocatori durante la partita. In Gara 1, erano Jewell Loyd e Rickea Jackson per i Mist e Allisha Gray, Napheesa Collier e Skylar-Diggins Smith per i Lunar Owls. Ci sono state poche pause nell’azione, i tiri liberi sono stati ridotti e per i tifosi che guardavano da casa, gli allenatori hanno parlato al microfono durante i timeout.

La lega non avrebbe potuto chiedere un finale migliore per Gara 1 poiché il grande quarto quarto e il vincitore della partita di Diggins-Smith hanno aiutato i Lunar Owls a rimontare e vincere 84-80. Ero (e sono ancora) incuriosito nel vedere come funziona nella pratica il formato del “punteggio vincente”; ha permesso un finale memorabile per Gara 1 e imita l’essenza dello streetball, garantendo che ogni partita finisca con un tiro vincente: un’invenzione intelligente che differenzia ulteriormente Unrivaled da WNBA, NBA e altri campionati. — Alex Philippou di ESPN

Unrivaled ha deciso di creare uno stile di basket veloce e intenso. L’hanno ottenuto in Gara 1.

Nella vittoria dei Lunar Owls, il gioco di transizione è stato praticamente inarrestabile. I colpi sono andati a segno nei primi cinque secondi dell’orologio da 18 secondi. E se un difensore veniva battuto, la cosa era quasi garantita.

Il quarto quarto ha portato il basket più intenso della partita. La velocità aumentava ancora di più, il contatto diventava più fisico.

I Mist avevano bisogno di 11 punti per vincere, ma i Lunar Owls non erano molto indietro, ne avevano bisogno di 17. Skylar Diggins-Smith ha segnato i 3 vincenti per i Lunar Owls. I suoi compagni di squadra hanno preso d’assalto il campo e lei ha urlato “Hooty hoo” prima di alzarsi dal campo. — Kendra Andrews di ESPN

Scatti del gioco 2: Vinile 79, Rosa 73

Gara 2 sembrava più faticosa (e più fisica) rispetto a Gara 1. Ma ha comunque offerto grandi prestazioni individuali – 33 punti di Rhyn Howard, 24 di Kahleah Copper e 21 di Chelsea Gray – oltre a un finale emozionante. . Rose ha cancellato un deficit a doppia cifra portandosi a meno di due prima che Vinyl si allontanasse per una vittoria per 79-73 per gentile concessione di Dearic Hamba.

Alcune cose che terrò d’occhio in futuro: in che modo ciascuna delle sei squadre sviluppa la propria identità di squadra nel corso della stagione man mano che i giocatori si abituano ai propri compagni di squadra e a questo formato 3v3 unico? Vedremo stili di gioco più differenziati nel corso dell’inverno? E continueremo a vedere molti giochi iso, o le squadre condivideranno di più la palla man mano che si sviluppa l’intesa?

Basandosi sull’ambientazione di Miami e su come è stata consumata dal pubblico altrove, il primo giorno di Unrivaled è stato un enorme successo. Tutti gli occhi saranno puntati su ciò che il giorno dopo avrà in serbo. –Alex Philippou

La serata di apertura di Unrivaled potrebbe rivelarsi altrettanto impressionante fuori dal campo quanto dentro: mentre la free agency della WNBA incombe, Miami è diventata il posto dove stare per il campo da baseball. I giocatori stessi hanno agito come rappresentanti della squadra durante il training camp e la preseason, comprando caffè per gli agenti liberi in attesa, vendendoli alle loro squadre e dipingendo un quadro di come sarebbe stato ritrovarsi al W.

La serata di apertura è stata piena di dirigenti della WNBA, tra cui l’allenatore dei Dallas Wings Chris Koclans e l’assistente direttore generale Jazmine Thomas, Nate Tibbetts e Nick U’Ren dei Phoenix Mercury e l’assistente allenatore dei Seattle Storm Pokey Chatman. Era presente anche il presidente della WNBPA Nneka Ogwumike. Molti giocatori hanno paragonato l’essere su Unrivaled all’essere parte del Team USA o della bolla WNBA, dove le donne di tutte le diverse squadre sono affiancate e possono imparare l’una dall’altra, ma i due cercano di farle incontrare.

Satou Sabally, che ha annunciato di aver giocato la sua ultima partita a Dallas, ha detto che diversi giocatori le hanno comprato tazze di caffè e Breanna Stewart le ha detto che sarebbe stata bella nella schiuma di mare di New York. Sono curioso di vedere se il tempo trascorso a Unrivaled influenzerà davvero la free agency e dove approderanno alcuni di questi giocatori la prossima stagione. — Kendra Andrews

