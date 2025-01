Sérgio Conceição gioca la sua prima settimana al Milan con il titolo della Supercoppa

Sérgio Conceição ha coronato un’incredibile prima settimana all’AC Milan alzando la Supercoppa italiana lunedì, coronando un incantesimo che includeva due vittorie in rimonta, combattendo febbri, infortuni e fumando un sigaro nello spogliatoio.

Conceição ha sostituito l’esonerato Paulo Fonseca da allenatore lunedì scorso e, nonostante un malore e la febbre alta, ha preso il suo posto in panchina guidando il Milan alla vittoria per 2-1 in semifinale sulla Juventus venerdì.

Il Milan ha battuto la Juventus di un gol, ma le cose sembravano decisamente peggiori nella finale di lunedì quando si sono ritrovati sotto di due gol contro i rivali locali dell’Inter dopo aver subito un gol a cavallo dell’intervallo.

“La squadra ha carattere, alla fine è riuscita a vincere le partite contro due grandi squadre”, ha detto Conceição a Mediaset. “All’intervallo l’allenatore deve cambiare certe cose, ecco perché mi paga”.

La squadra di Conceição ha dimostrato ancora una volta spirito combattivo, pareggiando sul 2-2 e con più tempo a disposizione e andando ai rigori Tammy Abramo ha segnato il drammatico vincitore.

I giocatori e lo staff del Milan hanno festeggiato un Conceição visibilmente emozionato al fischio finale, ma l’allenatore si è infortunato e ha avuto bisogno di cure in panchina prima di rientrare in squadra.

“Emerson Reale mi ha attaccato con un cartellino rosso”, ha detto ridendo Conceição. “Sono molto contento per i giocatori perché non è stato facile, abbiamo avuto poco tempo per lavorare sui dettagli che per me erano importanti.

“Il merito è loro perché hanno assorbito i miei spunti. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma con umiltà possiamo vincere in Champions e in campionato”.

Dopo la vittoria contro la Juventus, Conceição ha detto di non essere una brava persona e di non aver sorriso molto, ma nello spogliatoio dopo aver alzato la Supercoppa, l’allenatore ha ballato e fumato un sigaro mentre i festeggiamenti continuavano.

“Alla fine della partita, i giocatori mi hanno subito detto che dovevo fumare un sigaro; sapevano che facevo questo rituale quando sollevavo il titolo”, ha detto Conceição in una conferenza stampa. “È il mio 13esimo titolo da allenatore, sono felice e per me ha un sapore speciale”.

