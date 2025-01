Sergio Conceição sulla lotta dopo l’AC Milan ha vinto: “No Church”

Il dramma non si è concluso con l’ultimo fischio a San Siro dopo che AC Milan ha preso la fine della vittoria su Parma domenica, ma il manager Sergio Conceição ha lanciato il suo acceso scontro Davide Calabriaincolpare l’adrenalina e la passione.

Due obiettivi di tempo aggiunti hanno vinto il partito casalingo di 3-2 vittorie e, mentre la panchina del Milan ha corso per celebrare, Conceição e il suo difensore Calabria, che in precedenza erano stati sostituiti, devono essere separati da compagni di squadra e dipendenti.

Conceição era ovviamente sconvolto e cercò di procedere in Calabria, ma era detenuto prima che la situazione sfuggisse di mano.

“Vivo le partite e per quanto io vivo e come sento che ci sono molta passione e desiderio di vincere”, ha detto Conceição.

Il difensore Sergio Conceição e AC Milan David Calabria furono coinvolti nella riscaldata guerra di parole dopo la loro vittoria contro Parma. Image Photo Agency/Getty Images

“Alla fine, c’era un po ‘di adrenalina in più, ho parlato della situazione del gioco con David, e secondo me sono state dette troppe parole.”

Il manager ha aggiunto che sente che il gruppo è come una famiglia e questo tipo di situazione è lo stesso allo stesso modo.

“I giocatori sanno che sono tutti importanti per me, come una famiglia. Se sono in un ristorante e mio figlio sta facendo qualcosa che non mi piace, gli dico, non c’è ipocrisia”, ha detto Conceição.

“Non è stato bello da vedere, ma va bene nel calcio. Non siamo in chiesa.

È stata una stagione difficile per la Calabria. Contro il difensore di Parma, che ha trascorso tutta la sua carriera a Milano, solo la sua quarta iniziativa della campagna e ha anche perso il capitano per la guardia Mike Maignan.

Brasile Emerson Royal Ha preso il ruolo di indietro dalla sua firma dal Tottenham Hotspur in agosto e la Calabria ora ha più competizione con l’arrivo Kyle Walker Venerdì per un prestito da Manchester City.

“Non è un anno positivo come gli altri”, ha detto Calabria.

“Ci sono situazioni che non sono semplici, anche private e personali, che nessuno realizza. Non voglio nemmeno parlarne troppo.

“Voglio terminare questa stagione nel miglior modo possibile per il bene della squadra, che è la cosa di cui mi interessa di più, anche a volte più di me.

“Francamente, sto pensando di concentrarmi su di esso quando sono cresciuto con questa maglietta. Poi ci sono situazioni, come possono ora diventare, ma fanno parte del viaggio.