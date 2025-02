ADELAIDE, South -Australia – Joaquin Niemann ha iniziato il golf Liv Adelae di domenica Adelae per tre colpi. Gli ha lasciato un obiettivo piuttosto semplice.

“Fai qualcosa di speciale”, ha detto il capitano della coppia GC.

Missione compiuta.

Niemann ha prodotto l’unico round senza bogey della giornata, sparando a 7 anni all’età di 65 anni per riavvolgere le palle di fuoco in GC Abraham Ancer che ha portato la maggior parte della giornata a soffrire di tre carrelli nelle sue ultime cinque buche. Il numero totale di 13 di Niemann è stato abbastanza buono per la vittoria di tre anni da ANCER e compagno di squadra di coppia Carlos Ortiz che ogni colpo 71.

È un’altra stagione di golf Liv con cui Niemann ha vinto in anticipo. Un anno fa, ha vinto il primo e il terzo evento della stagione e ha guidato i punti della stagione fino a quando non è arrivato secondo nel capitano della Legion XIII Jon Rahm in un singolo campionato.

Due mesi fa, Niemann ha vinto PIF Saudi International, eseguito da Softbank Investment Advisers e ha anche vinto il campionato internazionale stagionale. Ha detto che la sua forma attuale è migliore di un anno fa – e che stava solo migliorando.

“Days, come oggi mi fanno crescere come giocatore”, ha detto Niemann, che ha vinto per la seconda volta nella sua carriera in Australia, quando ho catturato l’Australian Open nel 2023. “

Ancer, anche ex campione australiano Open, era ancora in grado di festeggiare in cima al podio del premio Adelaide e le palle di fuoco hanno rivendicato il titolo della squadra attraverso sei scioperi sulla Legione XIII di Rahm, la coppia si è conclusa terza.

“È chiaro che le ultime due buche sono state difficili da terminare con un programma Bogey-Bogey e hanno avuto l’opportunità di vincere il torneo”, ha detto Ancer, che sarebbe venuto al prossimo torneo di Liv Golf a Hong Kong come campione in carica. “È sempre difficile, ma penso che sia solo carburante per il resto della stagione. Sento che il mio gioco è una tendenza nella giusta direzione. Mi piace di cosa parlano le cose.”

Ancer ha condiviso un vantaggio di 36 buche con Ortiz e Majesticks GC Sam Horsfield Ma prese presto il comando con gli uccelli nei primi due buchi. Rimase senza bogey fino a quando non trovò un bunker par-3 14 e non riuscì a salire e giù.

Giocando davanti ad Ancer, Niemann ha inviato il sesto giorno del suo sesto giorno per afferrare il singolo vantaggio. Il suo gioco di ferro è stato una grande domenica quando ha colpito 16 su 18 in regolamentazione verde. Il suo 65 legato al giro poco profondo della giornata con il vincitore di Riyad, Adrian Meron.

“Il modo in cui ho suonato oggi mi sembra che parli molto di come ho lavorato”, ha detto Niemann. “L’opportunità di vedere quei piccoli passi avanti continuamente, è sempre soddisfacente.”

Le palle di fuoco sono state certamente contenti di aver vinto il loro quinto torneo nella storia del club, quattro in diversi continenti. Sono anche l’unica squadra che ha vinto il titolo di almeno una squadra in tutte e quattro le stagioni di golf Liv. Il capitano Sergio Garcia e David Puig sono stati colpiti da 67 anni di 5 anni, mentre il 22enne e nuovo arrivato Luis Masaveu ha sparato a 71 anni.

“Con agrodolce Abe, il modo in cui ha giocato”, ha detto Garcia. “Era lì tutto il giorno e sarebbe stato bello avere il doppio. Ma un modo molto orgoglioso hanno combattuto tutti.”

Masaven Sunday Champagne Party di fronte a un’enorme folla di Adelaide faceva parte della sua indottrinamento di Liv Golf. “Ho chiesto cosa dovevo fare perché era la prima volta”, ha detto. “Ma penso di aver fatto tutto bene.”

Garcia sorrise: “Studente veloce”.

Risultati del team

Il nuovo formato di punteggio di Liv Golf ha fatto il suo debutto all’apertura della scorsa settimana a Riyadh e tutti e quattro i punti sono ora contati in ogni round della competizione a squadra. Ecco i risultati di ogni squadra e il punteggio dopo il terzo round del Liv Golf Adelaide di sabato.

1. Fireballs GC -21 (Garcia 67, Puig 67, Ancner 71, Masaveu 71; Rd. 3 punti: -12)

2. Legion XIII -15 (Hatton 72, McKibbin 69, Rahm 70, Surratt 71; Rd. 3 punti: -6)

3. Coppia GC -13 (Niemann 65, Ortiz 71, Muñoz 71, Pereira 71; Rd. 3 punti: -10)

4. GC -12 frantoi (Lahiri 69, Casey 73, Dechambeau 71, Howell III 68; Rd. 3 punti: -7)

T5. Hyflyers GC -9 (Mickelson 68, Steele 69, Tringale 69, Ogletree 71; Rd. 3 punti: -11)

T5. 4ACACE GC -9 (Pieters 68, Varner III 69, Reed 72, Johnson 70; Rd. 3 punti: -9)

T5. Majesticks GC -9 (Westwood 71, Stenson 71, Poulter 72, Horsfield 75; Rd. 3 punti: +1)

8. Stinger GC -6 (Schwartzel 69, Burmester 70, Oosthuizen 71, Grace 74; Rd. 3 punti: -4)

9. Ripper GC -1 (Leishman 70, Smith 70, Jones 73, Herbert 75; Rd. 3 punti: E)

10. Iron Heads GC +5 (NA 69, Jang 71, Lee 74, Orgby 75; Rd. 3 punti: +1)

11. Range Goats GC +6 (Uihlein 69, Campbell 71, Watson 71, Wolff 72; Rd. 3 punti: -5)

12. Cleks GC +7 (Meronk 65, Mix 66, Kaymer 72, Kjettrup 74; Rd. 3 punti: -11)

13. Smash GC +13 (Koepka 70, McDowell 70, Goch 76, Kokras 77; Rd. 3 punti: +5)

Wild Cards: Lee 75, Kim 76

Questo pezzo è in collaborazione con Mike McAllister Life Golf .

