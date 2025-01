Sergio Lobera destaca a ‘crise de lesões’ na derrota do Odisha FC por 3-2 para o Kerala Blasters

O Odisha FC somou cinco pontos nas últimas cinco partidas.

O Odisha FC, clube da Super League indiana (ISL), e o treinador Sergio Lobera enfrentaram mais uma noite desafiadora ao perder por 3-2 para o Kerala Blasters FC na Semana 16. Apesar de um desempenho animado, especialmente no primeiro tempo, Odisha teve problemas. depois de ficar reduzido a 10 homens no segundo tempo, e sofreu um gol no final.

Os gols de Kwame Peprah, Jesús Jiménez e o gol da vitória de Noah Sadaoui no último suspiro encerraram uma competição emocionante. Na coletiva de imprensa pós-jogo, Lobera reconheceu as dificuldades que sua equipe enfrentou após sucumbir à segunda derrota nos últimos cinco jogos.

Lesões atingiram duramente o Odisha FC

O elenco esgotado de Odisha e a agenda lotada deixaram o espanhol com opções limitadas. Alegadamente, o clube viajou com apenas 16 jogadores e dois goleiros para a viagem a Kochi para a 16ª rodada. Ao falar sobre a situação atual do clube, afirmou: “Hoje foi difícil para mim como treinador porque estamos perdendo muito. pista dos jogadores. cinco deles, talvez dois titulares. No segundo tempo, quando estávamos sofrendo, sentimos falta desses jogadores.”

Apesar das dificuldades, Lobera não demorou a elogiar a mentalidade da sua equipa de continuar a lutar até ao apito final. Ele disse: “Adoro o espírito da minha equipe. Mesmo com 10 jogadores e placar de 2 a 2, buscamos a vitória. A luta coletiva foi incrível.”

Sergio Lobera lamenta ‘má sorte’

No entanto, o segundo tempo foi a ruína dos Juggernauts. Os Tuskers aumentaram a pressão sobre Odisha, que ficou reduzido a 10 homens após a expulsão do defesa-central Carlos Delgado aos 80 minutos. Os Blasters aproveitaram os espaços abertos na defesa dos Juggernauts e finalmente obtiveram a justa recompensa pelos seus esforços. por via Noah Sadaoui nos acréscimos.

O último gol de Sadaoui foi uma pílula difícil de engolir para Odisha. O espanhol admitiu que poderia ter chegado mais cedo, mas partilhou que foi um jogo difícil depois do momento decisivo. “Dá azar sofrer o último golo, mas eles pressionaram-nos muito e sofremos na segunda parte”, disse.

Odisha tem alguns pontos positivos para tirar do jogo

Apesar da derrota, o treinador do Odisha enfatizou a necessidade de focar nos aspectos positivos, destacando a sua resiliência e esforço para se manterem competitivos em circunstâncias difíceis. A derrota tem implicações adversas para as ambições do Odisha nos playoffs, e a equipe agora precisa se reagrupar rapidamente nos próximos jogos.

Ao falar sobre sua forma atual, ele afirmou: “Precisamos continuar trabalhando. Antes deste jogo, tínhamos perdido apenas um dos últimos oito. A tabela muda com esta derrota, mas devemos nos preparar para o próximo jogo e almejar os três pontos. “Achamos que podemos terminar entre os seis primeiros.”

Ao falar sobre os jogadores que faltou por lesão, Lobera destacou o ausente atacante Roy Krishna para esta partida. Embora reconhecesse que faltava a sua versatilidade e liderança, o espanhol sublinhou a importância de avançar e encontrar soluções. Ele afirmou: “Não podemos depender de apenas um ou dois jogadores. Se você quer competir por tudo, precisa de uma equipe competitiva.”

Os Juggernauts agora enfrentam uma fase crucial em sua temporada enquanto lutam por uma vaga nos playoffs. Nas próximas três partidas, o Odisha enfrentará Bengaluru FC, NorthEast United FC e FC Goa, num dos períodos mais difíceis que já viveu nesta temporada. Embora Lobera continue esperançoso de que a sua equipa consiga superar os desafios atuais, o clube precisa de abordar este período com uma frente unida.

