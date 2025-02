Sergio Ramos è impostato su Medical PRIMA MONTERREY MOVE – Fonti

Sergio Ramos Lunedì, Madrid sarà sottoposto a un medico prima di trasferirsi a Monterrey, in Messico, le fonti hanno detto ESPN.

L’ex Real Madrid, Paris Saint-Germain e Sevilla Defender, 38 anni, hanno firmato un accordo preliminare domenica, ha dichiarato le risorse dopo che i dirigenti di Monterrey sono andati in Spagna per completare i dettagli del contratto di un anno fino a dicembre 2025.

Ramos è un agente da quando ha lasciato Siviglia alla fine della scorsa stagione.

Fonti hanno riferito che l’ex vincitore della Coppa del Mondo ed europeo dovrebbe viaggiare in Messico alla fine di questa settimana.

Ramos era vicino ad unirsi a Fenerbahka – e al suo ex capo José Mourinho – nelle ultime settimane la fonte ha detto ESPN.

Mourinho ha formato Ramos nel Real Madrid tra il 2010 e il 2013, sebbene la loro relazione a quel tempo fosse turbolenta.

I giganti turchi erano la squadra che mostrava il maggior interesse per Ramos, tra le molte parti coinvolte rispetto a quelle decise su Monterrey, ha detto la fonte.

Sergio Ramos è stato senza un club da quando ha lasciato Sevilly in estate. Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images

“Non ho nulla da aggiungere su Sergio”, ha detto l’allenatore di Monterrey Martin Demichelis dopo la loro vittoria per 1-0 su Necaxou questo fine settimana.

“(Domenica) i funzionari del club viaggeranno a Madrid per fare le cose necessarie per venire Sergio. Il controllo medico e il suo visto di lavoro saranno svolti a Madrid per arrivare il prima possibile.

“La prossima settimana avremo una presentazione di tutti i giocatori che sono arrivati, incluso Sergio. Sarebbe fantastico.”

Ramos ha trascorso 16 anni nel Real Madrid – dopo aver attraversato le accademie di Siviglia – il capitano del club e la vittoria di quattro campioni e cinque trofei di Laliga.

Nel 2021, Madrid partì per il trasferimento gratuito e trascorse due stagioni con PSG prima di tornare a Siviglia per la stagione 2023-24.

Da quando ha lasciato Siviglia a giugno, ha pubblicato aggiornamenti frequenti sui social media Gli mostrò che continua a mantenere la sua forma fisica quando cercava un nuovo club.