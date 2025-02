La possibilità di vincere più trofei e giocare sul prossimo numero della Coppa del Mondo Coppa del Mondo FIFA Coppa ha convinto Sergia Ramos a firmare una Side Monterrees League da un anno.

Ramos, che compie 39 anni a marzo, è stato presentato domenica da un club.

“Non sono stanco della vittoria, ma non sono venuto qui per parlare dei miei successi”, ha detto Ramos a Monterrey nel nord -est del Messico.

“Non sono mai stato qui, voglio lasciare l’eredità in Messico, non sono qui per viaggiare, sono qui per provare a vincere nuovi titoli.”

Monterrey, comunemente noto come Rayados, è uno dei club più potenti del paese.

È una delle tre squadre messicane che parteciperanno alla diffusa Coppa del Mondo nel club che si giocherà la prossima estate negli Stati Uniti. Gli altri due sono León e Pachuca.

Come la lega di casa, Monterrey compete anche nella Coppa CONCACAF.

“Questa squadra (ha) una vasta gamma di crescita sarà giocata da tornei locali e internazionali”, ha detto Ramos. “È un buon momento per notarlo.”

Ha aggiunto: “È stata una decisione facile”.

Il vincitore seriale Ramos, parte della squadra di Coppa del Mondo spagnola nel 2010, non ha giocato la partita ufficiale da maggio dello scorso anno, quando ha giocato per Siviglia nella lega spagnola.

Editori birichini

1 correlato

Non hanno paura delle sfide davanti a noi.

“Il calcio non importa età, lo spettacolo conta”, ha detto Ramos. “Vieni qui dopo una lunga carriera mostra la fame che devo continuare a vincere.”

Ramos ha anche vinto Euro 2012 con la Spagna e cinque titoli di campionato spagnolo e quattro titoli di Champions League con il Real Madrid, dove ha giocato 16 stagioni.