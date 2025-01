Serie di playoff del College Football 2024-25: Ohio State vs. Notre Dame in finale

La prima serie di College Football Playoff a 12 squadre è iniziata! Vediamo come appare questa montatura storica. Vedi tutto ciò che devi sapere sul programma dei playoff del College Football 2024-25 di seguito:

Serie di playoff di college football 2024-25

Campionato Nazionale CFP

Lunedì 20 gennaio 2025

(8) Stato dell’Ohio contro. (7) Notre Dame – 19:30 su ESPN (Atlanta, Georgia)

Semifinali playoff

Giovedì 9 gennaio 2025

Orange Bowl: (7) Notre Dame 27, (6) Penn State 24

venerdì 10 gennaio 2025

Ciotola di cotone: (8) Ohio State 28, (5) Texas 14

Semifinali

Primo turno dei playoff

Notre Dame Ohio State, Penn State o Texas hanno il vantaggio di vincere la finale del CFP? | Facilità

Quante squadre partecipano ai College Football Playoff?

Quest’anno, il comitato composto da 13 membri ha selezionato per la prima volta 12 squadre per i College Football Playoff. Dal 2014 al 2024, quattro squadre sono state selezionate per i College Football Playoff.

Come funzionerà il nuovo CFP a 12 squadre?

Il College Football Playoff ampliato a 12 squadre prevede cinque offerte automatiche per i campioni della conferenza con il punteggio più alto. I restanti sette posti sono stati occupati dalle squadre successive con la classifica generale. Le prime quattro squadre (i quattro campioni della conference con il punteggio più alto) avanzano direttamente ai quarti di finale.

Quando verrà pubblicata la classifica finale dei College Football Playoff?

Le classifiche finali del comitato di selezione per la stagione 2024 sono state annunciate domenica 8 dicembre, noto anche come giorno della selezione. Il comitato ha anche annunciato la serie di playoff a 12 squadre, nonché le località e le sedi delle partite.

Dove posso guardare i playoff del College Football? Su che canale sarà?

Il College Football Playoff va in onda su ESPN, ABC e TNT. Vedi tutte le date e gli orari dei College Football Playoff.