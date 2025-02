Sete coisas mais caras de propriedade da estrela al-Nassr

Ronaldo é um dos jogadores esportivos mais ricos do mundo.

As mansões no valor de milhões de dólares, supercardos raros, um avião particular e até uma ilha grega fazem parte do estilo de vida extravagante de Cristiano Ronaldo. Seus pertences luxuosos são um reflexo de sua enorme riqueza e seu senso de estilo.

Além de seu sucesso incomparável no campo, Cristiano Ronaldo, um sinônimo de brilho do futebol, acumulou uma fortuna substancial, permitindo que ele desfrute de alguns dos pertences mais opulentos do mundo. A coleção de posses caras da estrela do Al-Nassr reflete seu caminho de origens modestas na Madeira para se tornar uma estrela global.

Olhamos para as sete coisas mais caras que Cristiano Ronaldo possui

Relógios de luxo: Ronaldo, 40, tem os relógios mais lucrativos, como o Rolex GMT Master II no valor de US $ 40.000 e um Jacob & Co.

Jato particular: ser um jogador de esportes superiores tem seus próprios benefícios e a estrela portuguesa não tem vergonha de exibi -los. A estrela do Al-Nassr possui um Jet Privet G200 Gulfstream G200, avaliado em US $ 19 milhões. Ele permite que você viaje pelo mundo confortavelmente.

✅ A maioria seguiu a pessoa no Instagram✅ em primeira pessoa para marcar 100 gols na Liga dos Campeões ✅ A maioria dos gols da Liga dos Campeões ✅ Most International Caps (Masculino) ✅ A maioria dos gols marcados no futebol internacional no futebol (masculino) feliz aniversário para a cabra , Cristiano Ronaldo 👑 pic.twitter.com/vaotxtqn23 – Guinness World Records (@GWR) 5 de fevereiro de 2025

Ronaldo tem uma excelente coleção de carros. Alguns dos melhores carros incluem um Bugatti Chiron por US $ 3 milhões, um Aventador Lamborghini por um valor de US $ 400.000 e um GTO da Ferrari 599 no valor de aproximadamente US $ 400.000.

É relatado que uma mansão em Turim: a mansão de Ronaldo na Itália vale cerca de US $ 7 milhões e tem vistas panorâmicas.

Os troféus do jogador português Cristiano Ronaldo são o foco do Museu R7. Está localizado em Funchal, a cidade na ilha portuguesa de Madeira, onde Ronaldo nasceu.

Ronaldo gastou aproximadamente US $ 5 milhões em uma ilha particular na Grécia em busca de paz e tranquilidade. Com suas praias imaculadas, águas brilhantes e um ambiente verde, este abrigo tranquilo é a fuga ideal do centro de atendimento.

O iate de US $ 6 milhões em Azimut Grande 27 que Ronaldo possui é um testemunho de seu amor pelo oceano.

