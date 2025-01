Sete estrelas da WWE que devem se tornar campeões mundiais da WWE em 2025

2025 pode ser o ano em que alguns reinados históricos de títulos mundiais começarão na WWE

A WWE começou o novo ano com mudanças emocionantes, incluindo a mudança do SmackDown para um formato de show de três horas e o streaming do Monday Night RAW na Netflix. Um cenário tenderia a trazer novas oportunidades para os Superstars da WWE em ambos os programas, com um prémio à vista para todos: vencer um Campeonato Mundial.

No ano passado, surgiram vários Superstars da WWE que poderiam ganhar o grande campeonato, enquanto alguns eventos em 2025 precisam coroar certos Superstars como Campeões Mundiais para o público. Aqui estão sete Superstars da WWE que devem se tornar campeões mundiais da WWE em 2025.

7. Sami Zayn

Sami Zayn se tornou um dos Superstars da WWE mais populares e cativantes da era moderna. Ele ganhou vários campeonatos e prêmios e também participou do evento principal da WrestleMania.

Com todo o impulso em 2024, incluindo o fim do reinado dominante do título IC de Gunther, o ano novo deve ser o ano em que Sami Zayn receberá o que lhe é devido e vencerá seu primeiro Campeonato Mundial na WWE.

6. Pontuação do Poema

Apenas Sikoa saiu da sombra de Roman Reigns em 2024, assumindo o apelido de The Tribal Chief e formando sua própria versão de uma linhagem mais destrutiva.

Ele emergiu como uma grande estrela dos singles, aparecendo em rivalidades de alto nível e se tornando uma pedra angular da WWE. Para ascender ao próximo nível e manter o ímpeto, Solo Sikoa precisaria vencer seu primeiro Campeonato Mundial em 2025 para se tornar uma estrela legítima.

5. Jade Cargill

Jade Cargill assinou com a WWE em 2023 e fez sua estreia estrondosa no evento Women’s Royal Rumble de 2024.

Desde então, a Cargill tornou-se uma das principais perspectivas da empresa e já se tornou duas vezes campeã de duplas femininas da WWE em 2024. Com um novo ano chegando, este pode ser o ano da ascensão da Cargill como competidora individual. que poderia ser solidificado com a vitória do título mundial.

4. Quebra-fonte

Bron Breakker foi considerado a estrela em ascensão mais rápida na WWE em 2024. O Wolfdog impressionou o público com seu domínio no ringue que lhe rendeu dois títulos Intercontinentais da WWE no ano passado.

Como Breakker tem todas as ferramentas para se tornar um grande nome, ele poderia fazê-lo vencendo seu primeiro Campeonato Mundial da WWE em 2025, o que poderia torná-lo “A Próxima Grande Coisa”.

3. Drew McIntyre

Drew McIntyre começou 2024 com uma grande conquista do título mundial na WrestleMania XL, mas isso foi tirado dele em questão de minutos. Ele passou a maior parte do ano em uma rivalidade de alto nível com CM Punk enquanto também perseguia o título mundial.

Para manter sua presença como atração principal, McIntyre precisa de um título mundial adequado em 2025, como fez em 2020 durante a era da pandemia.

2. Jey Uso

O ano de 2024 pertenceu a Jey Uso, que se destacou notavelmente como estrela solteira. Desde sua mudança cativante no YEET, até a liderança nas vendas de mercadorias e a conquista de seu primeiro título de singles da WWE em 14 anos, a carreira de Jey alcançou níveis que ele nunca tinha visto antes.

Com Uso já proclamando que venceria um Campeonato Mundial em 2025 em suas redes sociais, a WWE precisa puxar o gatilho e coroar Jey como Campeão Mundial este ano para consolidar seu status como jogador do evento principal.

1. John Cena

John Cena embarcará em sua tão esperada turnê de aposentadoria até o final de 2025, onde competirá pela última vez como competidor no ringue.

Os fãs têm falado abertamente sobre o desejo de ver Cena ganhar seu 17º título mundial e quebrar o recorde de Ric Flair. O sonho de milhões poderá finalmente tornar-se realidade durante a última fase da carreira de Cena, quando se tornou ‘O Campeão’ pela última vez antes de pendurar as botas.

