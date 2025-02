Seton Hall atordoa Uconn-Two-com uma excitina

Alex Karaban liderou o UConn Huskies com 20 pontos no sábado, mas no final ele não pôde ir ao Seton Hall. (Imagens Vincent Carchietta-Imagn)

No sábado, ele viu outro golpe duro para o UConn Huskies: Lead Blown, isso é. Seton Hall surpreendeu os Huskies uma vez, mas duas vezes com os últimos dois tiros para encerrar uma vitória por 69 a 68 em casa.

A UConn controlou bastante o jogo durante o primeiro tempo, mas o pirata rastejou no final do primeiro tempo para trocar clientes em potencial com os Huskies pelo resto do confronto. Nos últimos minutos, o UConn foi em frente, subindo até sete pontos com menos de um minuto restante.

Mas Seton Hall tinha outras idéias: nos últimos 30 segundos, os piratas se colocam a uma distância surpreendente, abaixo de 58-55. Uma rotação de Uconn deu a bola ao Seton Hall, e Dylan Adda-Wusu compensou um lixão perdido com um enorme triplo com cinco segundos no relógio.

O guarda dos Huskies, apenas Ball foi para o apito de Timbres no meio da quadra, mas ficou aquém, enviando o jogo com tempo extra.

As coisas deram outra virada no final do tempo extra, com menos de 10 segundos no relógio. Com os piratas por um ponto, o guarda de Seton Hall, Garwey, duplo roubou a bola na entrada. O atacante Scotty Middleton perdeu sua primeira bandeja, a recuperou e venceu a próxima bandeja para colocar os piratas para um.

Hassan Diarra de Uconn saltou para um triplo vencedor do jogo quando a campainha atirou, mas o tiro saiu do limite e Seton Hall venceu o jogo.

Foi um desempenho humilhante para a UConn, que lutou contra vários oponentes não classificados nesta temporada. Mas Seton Hall não é apenas um oponente da ONU: os piratas venceram apenas seis outros jogos nesta temporada e estavam em uma sequência de nove jogos perdidos antes do jogo de sábado.

Seton Hall agora tem 2-12 no jogo da conferência e 7-18 em geral, com vitória. A vitória de sábado marca o quarto ano consecutivo em que Seton Hall derrotou a UConn em casa.

Agora com 17-8 em geral, é outra perda para Huskies no jogo da conferência. A UConn tem 9-5 no Big East Play, incluindo derrotas em equipes classificadas da ONU, como Creighton, Villanova e Xavier nas últimas semanas. Ganhar ou perder, a equipe também viu muitos surtos do técnico Dan Hurley no processo.