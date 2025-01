Seton Hall Pirates x DePaul Blue Demons: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

DePaul está em turnê, mas não parece deteriorado. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Seton Hall por 41-26.

DePaul entrou em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

DePaul Demônios Azuis @ Piratas de Seton Hall

Registros atuais: DePaul 9-6, Seton Hall 5-9

Como assistir

O que saber

DePaul está 2-8 contra Seton Hall desde janeiro de 2020, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na quarta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha no Big East às 18h30 horário do leste dos EUA no Prudential Center. Ambas as equipes tentarão se recuperar após derrotas consideráveis ​​nos jogos anteriores.

A temporada de DePaul não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no espelho retrovisor. Eles deram as boas-vindas ao Ano Novo com uma vitória de Villanova por 100-56 no sábado. O confronto marcou o jogo com menor pontuação dos Blue Demons até agora nesta temporada.

Talvez sem surpresa, dado o placar, DePaul teve dificuldade em trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram destruídos pelos adversários daquele departamento, com Villanova marcando 24.

Enquanto isso, a recente queda de Seton Hall ficou um pouco mais difícil na última terça-feira, após a quinta derrota consecutiva. Eles acabaram no lado errado de uma dolorosa derrota por 94-72 nas mãos de Xavier. Para quem acompanha em casa, essa é a maior perda que o Pirates sofreu desde 3 de março de 2024.

A derrota de Seton Hall ocorreu apesar do jogo de qualidade de Isaiah Coleman, que marcou 19 pontos, cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Esta é a segunda derrota consecutiva de DePaul e reduz o recorde da temporada para 9-6. Quanto a Seton Hall, sua derrota caiu para 5-9.

Esta disputa parece ser um arraso: DePaul não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 77,7 pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Seton Hall, já que eles tiveram uma média de apenas 61,6. A única coisa que separa DePaul de outra derrota ofensiva é Seton Hall. Eles podem mantê-los contidos?

DePaul espera vencer as probabilidades na quarta-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de cinco jogos sem cobertura quando joga como azarão.

Chance

Seton Hall é favorito com 3 pontos contra DePaul, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

A linha mudou um pouco em direção aos Pirates, já que o jogo começou com os Pirates como favoritos de 1,5 ponto.

O acima/abaixo é de 133,5 pontos.

História da série

Seton Hall venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra DePaul.