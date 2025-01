Settimana 18 delle scommesse NFL Oggetti di scena che appaiono: conta sui giocatori di Vikings e Lions

Daniel Dopp è stato perfetto nella settimana 17, colpendo tutti e tre i suoi oggetti di scena. Lunedì sera sono riuscito a consegnare una dolce selezione relativa a Brock Purdy. Sfortunatamente, domenica i running back che ho draftato hanno vacillato molto. Ray Davis è scomparso dietro James Cook e Ty Johnson. E Alexander Mattison ha rivelato la sua foto ad Ameer Abdullah lo scorso fine settimana.

Ma con il periodo natalizio alle spalle, il duo ha intenzione di iniziare il 2025 in positivo. Non è una sfida da poco considerando tutte le complessità post-stagionali intrecciate nella Settimana 18. Tuttavia, i sei oggetti di scena riportati di seguito hanno un grande potenziale.

Eccoci qui! — Liz Loza

Tutte le tariffe al momento della pubblicazione. Per le tariffe più recenti visita SCOMMESSA ESPN.

Oggetti di scena del quarterback

giocare 0:59 Perché i fantasy manager dovrebbero fidarsi di Baker Mayfield nella settimana 18 Eric Karabell spiega ciò che i fantasy manager dovrebbero avere fiducia in Baker Mayfield come solido QB1 nella settimana 18.

Baker Mayfield oltre 1,5 touchdown di passaggio e Mike Evans oltre 69,5 yard in ricezione (-120)

Rischi: Una vittoria sui New Orleans Saints consentirà ai Tampa Bay Buccaneers di entrare nella postseason come campioni della NFC South. Tampa Bay potrebbe anche aggiudicarsi un posto per i playoff se gli Atlanta Falcons dovessero cadere contro i Carolina Panthers, ma i rivali della division giocheranno tutti nello stesso momento, suggerendo un altro sforzo a tutto campo da parte di Mayfield.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Mayfield è al secondo posto per yard di passaggio con 39 touchdown in questa stagione. Inoltre, ha segnato quattro tentativi multi-touchdown consecutivi. Sebbene la difesa di New Orleans abbia ceduto il minor numero di punti di passaggio ai QB avversari (17), vale la pena notare che Mayfield ne ha messi a segno quattro contro i Saints nella sesta settimana (e Aidan O’Connell ne ha realizzati due contro la squadra domenica scorsa).

Evans, non sorprendentemente, ha prosperato come obiettivo numero 1. 1 in end zone dal suo QB e ha ottenuto l’incredibile cifra di 14 look in end zone (pari al quarto posto tra i WR). Inoltre, il veterano wideout ha una buona media di 70,4 yard in ricezione mentre è in cima alla linea di cui sopra in tre delle sue ultime cinque uscite. Evans ha tradizionalmente lottato nella secondaria dei Saints, ma con Marshon Lattimore fuori dalla porta, mi aspetto che il 31enne recuperi il tempo perduto.

Grafico delle iarde di passaggio di Sam Darnold: 275+ (-130), 300+ (+135), 325+ (+225)

Immersione: Sono all-in su una ladder bet per Darnold nella settimana 18. Nel caso in cui non abbiate mai fatto una ladder bet prima, il pensiero (almeno per come mi avvicino a loro) è che mi piacciono le probabilità che Darnold finisca in top prop pubblicato. Ma invece di scommettere solo sulla linea superiore, ho effettuato più tiri per ottenere il massimo da questa scommessa. Darnold ha superato solo 275 yard cinque volte in questa stagione, ma i suoi tre punteggi più alti sono arrivati ​​nelle settimane 12, 14 e 17. I Minnesota Vikings porteranno tutto ciò che hanno contro i Detroit Lions perché conoscono il seme numero 1. perché sono in gioco i playoff NFC, e questo dovrebbe iniziare con Darnold.

Un altro motivo per cui scelgo questa scommessa classificata: i Lions sono stati così soffocati in difesa che hanno permesso ai QB di lanciarli in aria nelle ultime settimane. Nella quindicesima settimana contro Josh Allen, i Lions cedettero 362 yard. Hanno ceduto 334 yard a Caleb Williams nella settimana 16 e 377 a Brock Purdy nella settimana 17. Le squadre hanno riconosciuto di poter muovere la palla in aria contro i miei Lions, il che fa ben sperare per questa sparatoria dell’NFC North. Altri bookmaker includono passaggi da 350+ e 375+ yard e gioco anche su quelle linee. Dammi tutte le gambe dei bersagli di passaggio di Darnold.

Corsa più lunga di Darnold OLTRE 7,5 iarde (-135)

Immersione: Una delle cose su cui mi concentrerò nella settimana 18 è scommettere sui giocatori che hanno qualcosa per cui giocare. Sappiamo quanto Darnold e i Vichinghi hanno in gioco, quindi perché non tornare al pozzo e guardare anche la sua linea di corsa? Manterrò questo articolo un po’ più breve e vedrai il motivo tra un secondo.

Non è troppo tardi per giocare gratuitamente C’è ancora tempo per unirti o creare un campionato nel gioco di basket n. 1. 1 Fantasia. Il tuo campionato ricomincia con il primo periodo di punteggio dopo il tuo draft. Crea o unisciti a un campionato di fantasy basket su ESPN. Il tuo campionato inizia oggi! Registrati oggi!

Darnold non è un mago con i piedi, ma ha sicuramente la mobilità per tirare fuori dalla tasca ed estendere il gioco. Darnold ha 13 carry con almeno otto yard di corsa in questa stagione, incluse due questo è contro la stessa squadra dei Lions nella settimana 7. L’unica differenza tra ora e la settimana 7 è che la difesa dei Lions è molto più carica e gioca con più rinforzi lungo la linea difensiva e secondaria. Un’ultima cosa da notare: i Lions hanno consentito ai QB di correre almeno otto yard 29 volte in questa stagione. Allacciate le cinture per un elenco degli ultimi QB che hanno colpito questa linea contro i miei Lions:

Settimana 12: Anthony Richardson, quattro corse per otto yard

Settimana 13: Caleb Williams, tre corse per otto yard

Settimana 14: Jordan Love, due corse per otto yard

Settimana 15: Josh Allen, quattro corse per otto yard

Settimana 16: Caleb Williams, tre corse per otto yard

Settimana 17: Brock Purdy, una corsa per otto yard

Sono sei partite consecutive in cui un QB ha centrato quella linea. Guardo a Darnold per mantenere la serie di vittorie consecutive grazie allo schema molto pesante del coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn che consente ai QB di attraversare ampie zone del campo.

Supporti per la corsa

giocare 0:58 Perché Yates dice che Bijan Robinson e Drake London dovrebbero iniziare nella settimana 18 Field Yates spiega perché Bijan Robinson e Drake London dei Falcons sono nella formazione diretta al match della Settimana 18 contro i Panthers.

Bijan Robinson OVER 115.5 yard in corsa e ricezione (-114)

Rischi: Le possibilità di Atlanta di raggiungere la postseason potrebbero essere più lunghe di Peachtree Street, ma ciò non significa che i Falcons non daranno il massimo contro Carolina. Robinson è l’emblema di tutto ciò. La stella del running back si colloca tra i primi cinque nella posizione in totale di corse e yard ricevute durante la stagione, con una media di oltre 107 scrimmage yard a partita.

Scelte settimanali degli esperti di giochi NFL • Scelte di giochi dai nostri esperti NFL »

• Note sulle scommesse » | Altre notizie sulla NFL »

Nel frattempo, i Panthers hanno ceduto le yard più veloci (2.830) e l’YPC più alto (5,1) ai rushers avversari. I numeri di ricezione di Carolina contro gli RB non sono così impressionanti, principalmente perché il flusso di gioco non richiedeva che gli attacchi avversari passassero contro la difesa dei Panthers. Tuttavia, i Cardiac Cats hanno ceduto un tasso di conversione dell’86% ai RB mirati e una media di 36,6 yard in ricezione a partita (il nono in assoluto) ai backfield avversari.

C’è, ovviamente, la possibilità che Tyler Allgeier possa entrare e scrivere Robinson se i Falcons si alzano presto. Ma in una situazione in cui bisogna vincere (e con Drake London ancora alle prese con un problema al ginocchio), avrebbe senso appoggiarsi a un giocatore che ha toccato la palla almeno 20 volte a partita e ha gestito almeno 98 yard totali. cinque tentativi consecutivi.

Supporti ricevitori ampi

giocare 1:13 Perché i fantasy manager dovrebbero arruolare tutti i Vikings e i Lions Field Yates anticipa l’incontro Vikings-Lions della settimana 18 e incoraggia i fantasy manager a iniziare a giocare con tutti i giocatori disponibili.

Jameson Williams OLTRE 59,5 yard in ricezione (-110), Williams in qualsiasi momento TD (+125)

Rischi: Salverò Daniel da se stesso. Voglio che il mio amico sostenga la sua squadra senza alcuna pressione lavorativa. Non c’è di che, amico.

Il meglio della nazione NFL • Qual è il futuro dei Browns in difficoltà?

• I Broncos si trovano ad affrontare una situazione in cui sarà necessario vincere nella settimana 18

• Ernest Jones IV ha trovato casa a Seattle?

• Quali sono gli spot della NFL più difficili in cui giocare?

• La NFL ha difficoltà con le regole QB più recenti

Con i Lions che non hanno fretta e l’incredibile prestazione di Darnold nella settimana 17, c’è una notevole quantità di denaro investita in Minnesota. E la difesa dei Vikings potrebbe essere la chiave per assicurarsi il seme numero 1 nella NFC. Ma ciò non significa che i Leoni non si perderanno. Non ci sono licenziamenti a Detroit. La cosa interessante è il modo in cui Ben Johnson schiera le sue pedine da trequartista.

Anche se Sam LaPorta è stato dominante ultimamente (segnando un touchdown o superando 100 yard in ricezione in tre uscite consecutive), non credo in un altro tentativo di boom nella settimana 18. Non con LB Ivan Pace Jr. ritorno nel Minnesota. Con Pac appoggiato al centro del campo, il quarterback Jared Goff pensa di fare perno sul perimetro – e per una buona ragione, dato che i Vikings hanno ceduto le seconde yard in ricezione a WR esterni (115,5 a partita).

Certo, Williams ha inciampato alla sua prima apparizione in Minnesota, ma non era nemmeno così profondamente integrato nell’attacco nella settimana 7. Ma da quando è tornato da quella sospensione di due partite nella settimana 10, il ricevitore di passaggi del secondo anno ha segnato una media di 1,6 in più. obiettivi per partita rispetto alle settimane 1-7. Da allora ha anche percorso una media di quasi 76 yard in ricezione per trovare la end zone (comprese le ultime tre partite). Data la posta in gioco, la Williams avrebbe il paradiso.

Jordan Addison OVER 69,5 yard in ricezione e 5+ ricezioni (+125)

Immersione: Sai cosa? Perché non tornare al pozzo ancora una volta e chiudere la stagione regolare? Ho già ripreso due Vikings, perché non fare una tripletta e credere nel potenziale di Addison in questo? Come ho detto innumerevoli volte in questo articolo in questa stagione, i Lions sono stati pessimi contro i WR avversari, cedendo il maggior numero di yard e il secondo numero di ricezioni (dietro ai Vikings) nella NFL. Si sono uniti per cedere più di 1.085 yard nelle ultime tre partite, il massimo della NFL in quell’arco di tempo di quasi 200 yard.

Addison ha centrato quella linea di ricezione con facilità nella seconda metà della stagione, ma le yard sono un po’ più alte del solito. Ha raggiunto le 70 yard solo tre volte in questa stagione, ma tutto è in linea per poter sfruttare la secondaria dei Lions. Considerando quanto siano stati cattivi i Lions contro i WR avversari, la continua ascesa di Addison accanto a Justin Jefferson, un altissimo 56,5 punti a partita nella partita più importante della stagione e due delle peggiori squadre di difesa dei passaggi della NFL, lì ci sono molte ragioni. pensare che questo bipede possa colpire. E tanto per divertirti, se volessi aggiungere un Addison in qualsiasi momento TD, si trasformerebbe in una scommessa +280.

Buona fortuna per la settimana 18 e ci vediamo la prossima settimana con alcuni sostegni per i playoff.

Seguire Lisa E Daniele sui social network.