Settimana NBA Rivals 2025: ritorno a casa di Wemby, LeBron vs. Steph e il finale

La NBA Rivalry Week 2025 si conclude sabato con quattro entusiasmanti incontri, tra cui le finali del 2024 tra Dallas Mavericks e Boston Celtics.

Dopo un ritorno dominante in Francia che comprendeva una partita da 30 punti e cinque rimbalzi contro gli Indiana Pacers, Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs affronteranno ancora una volta Tyrese Haliburton & Co. per rappresaglia a Parigi.

I compagni di squadra olimpica del Team USA LeBron James e Stephen Curry si scontreranno per la seconda volta in questa stagione in una battaglia della Western Conference.

I Minnesota Timberwolves ospiteranno i Denver Nuggets in una rivincita delle emozionanti semifinali della Western Conference della scorsa stagione che hanno visto Anthony Edwards avere la meglio sul tre volte MVP Nikola Jokic in un thriller di Gara 7.

Queste rivalità sono nell’anteprima post-stagionale? Quali superstar prenderanno il sopravvento questo fine settimana? I nostri addetti ai lavori NBA visualizzano in anteprima tutti e quattro gli incontri e rispondono alle domande più importanti su queste otto squadre.

Nel loro primo incontro a Parigi, i San Antonio Spurs hanno sconfitto gli Indiana Pacers 140-110 grazie a una prestazione da 30 punti e 11 di Victor Wembanyama. Daniel Dunn-Usa pratica sport oggi

Cosa c’è dietro la recente impennata dei Pacers e potranno continuare così per la postseason?

Anche se i Pacers stanno giocando a un ritmo più lento rispetto alla scorsa stagione (attualmente al settimo posto dopo essere arrivati ​​secondi la scorsa stagione), la loro velocità e ritmo compensano le carenze in fase difensiva. Ma non commettere errori. L’Indiana è migliorata in difesa e ha giocato quello che l’allenatore Rick Carlisle ha definito uno “stile impegnativo” che ha preparato la squadra per un’altra trasferta alle finali della Eastern Conference. I Pacers detengono un record di 14-5 dal 13 dicembre, e quattro di queste sconfitte sono arrivate contro contendenti come Oklahoma City, Boston, Milwaukee e Cleveland. Se mantengono il loro livello migliorato di gioco difensivo, i Pacers hanno la possibilità di portare quello slancio ai playoff.

Cosa servirà agli Spurs per entrare tra i primi sei in Occidente?

San Antonio non è lontano dalla contesa, ma diverse domande hanno afflitto gli Spurs. In attacco, San Antonio viene sorpreso a giocare il gioco dell’avversario (un prodotto di errori difensivi), il che può portare a risultati devastanti, come abbiamo visto in tre sconfitte consecutive prima della vittoria dei quarti di finale contro l’Indiana a Parigi. La mancanza di comunicazione a livello difensivo rimane un grosso problema. Gli Spurs continuano a dire che non possono più usare la gioventù come scusa per prestazioni irregolari, e le prospettive per un trasferimento a ovest non miglioreranno finché San Antonio non acquisirà un livello di coerenza in quelle aree.

Con una partita in meno è il ritorno a casa di Victor Wembanyama?

Costruendo fino a diventare l’enorme successo che Wembanyama e Spurs avevano sperato. Cercando di brillare nella sua nativa Francia, Wembanyama ha appena disputato la sua settima partita giovedì con 25 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate. Nella sua seconda stagione NBA, Wembanyama è già tra i primi sei in questi giochi. Ancora più importante, San Antonio si è assicurato una vittoria alimentata da forti tiri collettivi in ​​una notte in cui gli Spurs hanno dimostrato di poter gestire squadre veloci come i Pacers.

-Michael Wright

Nei playoff della scorsa stagione, i Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Denver Nuggets in un’emozionante serie di sette partite per avanzare alle finali della Western Conference. (AP Photo/Abbie Parr)

Westbrook e Jokic sono la coppia che porta i Nuggets ai playoff?

Russell Westbrook è stato il protagonista di questa stagione, un ex MVP che ha rimbalzato in giro per il campionato negli ultimi anni. Sarà famoso insieme a Jokic, segnando 14.5 punti di media, 6.3 rimbalzi e 7.6 assist da titolare. Sembra sempre più probabile che Westbrook rimanga nella formazione titolare – Denver è 17-3 quando Jokic parte – ma i Nuggets non contano sul fatto che Westbrook sia un appuntamento fisso. La busta paga lo rende chiaro: Westbrook ha un contratto minimo da veterano, mentre Jamal Murray ha firmato un’estensione massima di quattro anni da 208 milioni di dollari prima della stagione. “Lo abbiamo fatto come organizzazione perché crediamo in lui”, ha detto l’allenatore dei Nuggets Michael Malone dopo i 45 punti record di Murray a Dallas in questa stagione. Nel caso qualcuno se ne fosse dimenticato, Malone ha notato che Murray ha giocato durante la corsa del campionato 2023 dei Nuggets. Murray ha segnato una media di 20,7 punti e 5,9 assist con il 57,8% di tiri reali dall’inizio di dicembre. Se continua con questo tipo di produzione, i Nuggets saranno contendenti.

Qual è il fattore più importante che trattiene i lupi in questa stagione?

Il Minnesota ha una terribile tendenza a rimanere bloccato nel fango in modo offensivo durante il tratto di gioco. Le 29 giocate di frizione dei Timberwolves (entro cinque punti negli ultimi cinque minuti) guidano il campionato – molte di loro come vantaggi apparentemente comodi crollati alla fine delle gare – e si classificano al 28esimo posto in termini di efficienza offensiva (98,5 punti per 100 possedimenti). È qui che Anthony Edwards ha più spazio per crescere. Si colloca all’ultimo posto in campionato in Clutch Plus-Minus (meno-49) in gran parte perché Edwards fa troppo affidamento sulla palla dell’eroe, anche se spesso è una doppia. Ha tentato il maggior numero di field goal (64) e triple (37), ma in quelle situazioni tira solo il 39,1% da terra e il 27,0% dalla lunga distanza.

Edwards o Jokic: quale superstar prenderà il controllo di questo gioco?

Jokic è sempre la soluzione migliore per prendere il controllo di una partita perché può controllare tanti modi diversi. Ha più partite triple quadruple in questa stagione (14). squadra ha. È tre volte MVP nel bel mezzo della sua migliore stagione statistica, con una media di record in carriera in termini di punteggio (30,1 punti), assist (9,9) e palle recuperate (1,9), nonché il secondo maggior numero di rimbalzi (13,2) della sua carriera. . Jokic è uno dei migliori marcatori del campionato e spesso domina completamente tratti di gara senza nemmeno tentare un tiro.

-Tim MacMahon

I Celtics schiacciano i Warriors in una routine da 40 punti Boston domina Golden State con una prestazione imponente, assicurandosi una vittoria schiacciante da 40 punti

Riusciranno i Celtics a raggiungere i Cavs per la testa di serie a est? Ne hanno bisogno?

Boston non catturerà Cleveland per la testa di serie nell’Est – e non si preoccuperà di questo.

I Celtics sono 5,5 partite dietro i Cavs nella classifica East e si prevede che finiranno otto partite indietro dopo la partita di giovedì, secondo il Basketball Power Index di ESPN. Non è realistico aspettarsi che Boston crei quel tipo di deficit nella seconda metà della stagione, soprattutto considerando il recente record dei mediocri Celtics (9-8 dal 23 dicembre) e prendendo l’estrema precauzione di far riposare i propri giocatori per tutta la stagione.

Ironia della sorte, i Celtics assomigliano ai Cavaliers guidati da LeBron James dal 2015 al 2018. Quelle squadre non si sono mai preoccupate di avere la testa di serie nella conference – l’hanno avuta solo in una di quelle quattro stagioni – e hanno sempre creduto che sarebbero state d’accordo con la vittoria serie di playoff su strada. In qualità di campioni in carica, i Celtics credono di poter sconfiggere i Cavaliers in una serie che inizia a Cleveland. Boston invece dà priorità alla salute in ogni momento.

Quale sarà l’ostacolo più grande per i Mavericks per tornare alla postseason?

Salute. Dereck Lively II resterà fuori per due o tre mesi con una caviglia rotta. Luka Doncic è fermo da diverse settimane per uno stiramento al polpaccio. Kyrie Irving sta affrontando un problema fastidioso, un problema per qualsiasi giocatore, ma soprattutto per una guardia più piccola che ha avuto una stagione fantastica e compirà 33 anni a marzo.

Dallas ha fatto incontrare sette giocatori giovedì contro gli Oklahoma City Thunder, inclusi quattro dei sette migliori giocatori di rotazione previsti: Doncic, Lively, Klay Thompson e Naji Marshall. È difficile mantenere sempre un roster al completo, ma i Mavericks sono andati 5-11 da quando Doncic ha lasciato la formazione.

Queste finali NBA del 2024 saranno ___?

Minando, se non altro per l’infortunio di Doncic che ha privato il gioco del suo lustro, insieme al gioco mediocre di Boston nelle ultime settimane. Al di fuori di Oklahoma City, i MAV hanno ancora il vantaggio più alto di qualsiasi squadra occidentale e sono forse anche la migliore scommessa per impedire ai Thunder di fare la loro prima apparizione alle finali NBA dal 2012.

Con questa partita in programma, spera che tutte le stelle si facciano avanti. L’infortunio di Doncic impedirà che ciò accada.

– Tim Bontemps

Nella loro prima partita della stagione, il giorno di Natale, i Los Angeles Lakers hanno sconfitto di misura i Golden State Warriors 115-113. (Foto di Noah Graham/Nbae tramite Getty Images)

Quale sarà il fattore più importante che permetterà ai Lakers di mantenere la contesa in Occidente?

LA ha raggiunto la metà della stagione come testa di serie numero 1. 6 in Occidente, che, se la stagione finisse oggi, arriverebbe con un’offerta automatica per i playoff e consentirebbe ai Lakers di evitare i playoff per la prima volta dal 2020. Qualsiasi senso di compiacimento, tuttavia, sarebbe prematuro. “Dobbiamo acquisire la mentalità che non cercheremo di mantenere questo posto, ma di migliorare”, ha detto giovedì l’attaccante dei Lakers Rui Hachimura. “Sto cercando di arrivare terzo o qualcosa del genere. Non possiamo semplicemente mantenere questo posto e cercare di fare affidamento su altre squadre per perdere”. La risposta di Hachimura fa eco al messaggio costante dell’allenatore dei Lakers JJ Redick alla sua squadra sull’essere orientati al processo e avere una mentalità di crescita. Se i Lakers imparassero dagli errori del primo tempo per diventare una squadra migliore, avranno una possibilità. Se non lo fanno, come ha detto Hachimura, non importa se evitano di giocare o meno.

Cosa dovranno fare gli Warriors nelle prossime settimane per rientrare nella scena dei playoff?

Con le sconfitte in sei delle ultime 10 partite, incluso il vantaggio di 18 punti in una deludente sconfitta contro i Sacramento Kings questa settimana, questi sono tempi magri per la franchigia. Per iniziare una svolta, i Warriors devono trovare un modo per segnare dietro Stephen Curry, poiché più i ruoli del Golden State lottano con l’incoerenza, più le squadre possono connettersi su Curry. I Warriors sono 20esimi in termini di efficienza offensiva – con una media di 111,3 punti per 100 possedimenti – e sebbene siano 11esimi, hanno ancora un punteggio netto negativo. Dennis Schroder, la stagione di punta della squadra, non ha avuto l’impatto sperato, con una media di 10,4 punti su un 35,9% di tiri (28,6% da 3).

LeBron contro Curry: quale superstar apparirà nella sua seconda partita della stagione regolare?

Perché non entrambi? Curry e James sono stati ugualmente eccezionali nel loro primo incontro di questa stagione il giorno di Natale, con James che ha messo a segno 31 punti e 10 assist per coronare una prestazione dei Warriors da 38 punti in una vittoria da due punti per LA, due migliori di tutti i tempi dal secondo all’altro. più di un decennio e ciò dovrebbe continuare mentre assistiamo a quelle che potrebbero essere solo una manciata di partite.

-Dave McMenamin