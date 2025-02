Barcelona manteve o ritmo na corrida pelo título da liga com outra vitória no domingo, vencendo Sevilha por 4-1, apesar de ter caído para 10 jogadores na última meia hora do jogo. O líder da liga de ouro, Robert Lewandowski, abriu o placar no sétimo minuto, embora Sevilha tenha seu empate um minuto depois, cortesia de Ruben Vargas, e pudesse manter os visitantes em 1-1 para o intervalo. O Barcelona começou a desenvolver sua vantagem no início do segundo tempo, quando Fermin López marcou um minuto no segundo tempo e o gol de Raphinha nove minutos depois adicionou um colchão.

As coisas ficaram um pouco complicadas para o Barcelona quando López recebeu um cartão vermelho aos 62 minutos por uma traseira deslizante na semeadura do Djibril, mas a vantagem que eles construíram foi sólida o suficiente para vê -los na linha de chegada e o 89 gol de 89 Eric García minutos disse Foi o caso.

Aqui está uma olhada nos principais momentos da festa.

Momento da festa

Sevilha fez bem em sufocar o Barcelona no primeiro tempo, mas o jogo se curvou a favor dos visitantes rapidamente após o intervalo. López obtém crédito pelo alvo da cabeça, mas a parte mais memorável da sequência foi a cortesia de Pedri, cujo movimento acima significava que a bola poderia pousar perfeitamente para López levá -lo na parte de trás da rede.

Homem do partido

A assistência de Pedri foi apenas parte de uma excelente exposição para o meio -campista de Barcelona, ​​que influenciou outra apresentação com uma mentalidade de ataque para sua equipe. Ele criou cinco oportunidades e completou 86% de seus passes, fazendo oito passes para o terço final em uma sólida exposição para o Hansi Flick Side.

Momento mais selvagem da festa

Apenas 16 minutos depois de marcar o gol vencedor do jogo, López teve problemas com um tackle duro e deslizante no SOW. Inicialmente, López mostrou um amarelo, mas após uma verificação VAR, o árbitro mudou as coisas e entregou a ele um cartão vermelho.

O que o resultado significa para o Barcelona

O Barcelona parece o terceiro, mas eles ainda estão no coração da corrida pelo título: há um ponto atrás do Atlético de Madrid em segundo lugar e apenas dois pontos se afastam dos líderes da Liga do Real Madrid.

O que se segue?

O currículo de Barcelona joga na próxima segunda -feira, quando eles recebem Rayo Vallecano no trabalho da liga. A liga será sua principal abordagem nas semanas seguintes, desde o seu segundo lugar na fase da UEFA Champions League League, significa que eles poderiam pular diretamente para a rodada 16.