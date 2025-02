Os Rojiblancos se chocam com Blaugrana em Laliga.

O Sevilha FC está pronto para receber o Barcelona no dia 23 da temporada Laliga 2024-25. Os Rojiblancos estão atualmente em 12º lugar na tabela da liga após sete vitórias em 22 jogos. Por outro lado, Bara está em uma batalha pelo título com o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Blaugrana tem 14 vitórias no mesmo número de jogos.

Sevilla foi preso por Getafe em seu último jogo da liga. Ambas as equipes foram igualmente emparelhadas. Sevilha teve uma taxa de ataque um pouco melhor, mas não foi suficiente. Contra o Barça, eles terão que encontrar um ataque melhorado e também com uma defesa mais forte. Os anfitriões enfrentarão um desafio difícil na forma de Barcelona e terão que intensificar seu jogo aqui.

O Barcelona, ​​do Hansi Flick, virá depois de garantir outra vitória dominante sobre Valência. Desta vez, o Barça selou um lugar nas semifinais da Copa del Rey. Eles também procurarão continuar sua carreira vencedora na Laliga e, para isso, terão que derrubar seu próximo oponente, Sevilha. Isso não deve ser um grande problema para os homens de Hansi Flick, pois eles estão em boa forma.

Começo:

Domingo, 9 de fevereiro, 20:00 GMT

Segunda -feira, 10 de fevereiro, 01:30

Localização: Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium, Sevilha, Espanha

Forma:

Sevilha: LDWDD

Barcelona: wwdww

Jogadores para olhar

Dodi Lukebakio (Sevilha)

O extremo belga é o maior artilheiro de Sevilha na Laliga nesta temporada. Dodi Lukebakio marcou nove gols em 22 jogos por sua equipe. Mais uma vez, ele procurará liderar o ataque certo. Lukebakio pode produzir situações realmente perigosas para Barcelona se ele cruzar sua carreira perfeitamente.

Lamina Yamal (Barcelona)

O jovem extremo espanhol tem sido um ótimo complemento para a equipe. Liderando o ataque da direita, a Lamine Yamal pode marcar gols para Blaugrana. Você também pode criar oportunidades para seus colegas de equipe marcarem gols com suas habilidades de jogo.

Yamal entrará depois de marcar um gol na partida da Copa del Rey de Barcelona contra o Valência. O filme de Hansi garantirá que o jovem comece a ajudar ao seu lado.

Coincidência

O Barcelona venceu pelo menos um ponto em cada uma das suas últimas oito visitas a Sevilha em Laliga.

Os homens de Hansi Flick estão em uma série de vitórias em dois jogos na liga naquele momento.

Sevilha está invicto em seus últimos quatro jogos da Laliga neste momento.

Sevilha vs Barcelona: Dicas de apostas e probabilidades

Barcelona para ganhar @4/7 Ladbrokes

Objetivos maiores que 3,5 @6/5 William Hill

Robert Lewandowski escreverá @1/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Sevilla ficarão sem os serviços do Tanguy Niitou, pois está ferido e provavelmente retornará no final de fevereiro.

Ander Astralaga, Marc-Andre Ter Stegen, Marc Bernal e Andreas Christensen não estarão em ação para os visitantes devido a seus ferimentos. A disponibilidade de Gavi ainda é uma pergunta.

Cabeçalho

Total de correspondências: 61

Sevilha venceu: 8

Barcelona venceu: 41

Desenhos: 12

Prever a linha

Alinhamento planejado de Sevilha (4-3-3)

Nylan (GK); Carda, Bade, Gedalj, Pedros; Saul, enquanto Longnga, Swe; Lukebako, Romero, Varga

Barcelona prevê o alinhamento (4-3-3)

SZCCSTS (GK); Konce, Arumu, Cubrai, Balo. Bloo, Derng, Pedi; Ladal, Lebine, Raphinas.

Previsão de coincidências

É mais provável que o Barça garanta três pontos contra o Sevilha no confronto da Laliga 2024-25. Os homens de Hansi Flick procuram continuar sua carreira vencedora.

Previsão: Sevilha 1-3 Barcelona

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

