“Shaam Ko Mil…”: Ex-estrela do KKR acusa Gautam Gambhir de “abuso e ameaças”

A relação tensa entre Gautam Gambhir e Manoj Tiwary não é segredo. No passado recente, Tiwary atacou o treinador principal de muitas equipes da seleção indiana de críquete e, em uma entrevista recente, mais uma vez o acusou de usar “abusos e ameaças”. Tiwary relembrou uma discussão que aconteceu durante os dias dos Kolkata Knight Riders (KKR) que quase levou a uma altercação física. Ele lembrou que eles estavam tendo uma conversa acalorada, que acabou sendo interrompida pelo então técnico de boliche Wasim Akram.

“Quando chega um jogador novo, ele consegue uma vaga no jornal e esse pode ser um dos motivos pelo qual ele ficou bravo comigo. Se eu tivesse uma equipe de relações públicas, poderia ter capitaneado a Índia hoje”, disse Tiwary Lalantop.

“Certa vez, tivemos uma discussão acalorada sobre minha posição de rebatidas em Eden Gardens. Fiquei muito bravo e fui ao banheiro. Ele invadiu e disse: “Essa abordagem não funcionará”. Tujhe kabhi khilaunga nahi (não vou te dar o jogo). Isto e aquilo. Eu me encontrei com ele e perguntei por que ele falava dessa maneira. Ele me ameaçou. Wasim Akram também veio. Ele era nosso treinador de boliche, então acalmou a situação, caso contrário haathapai bhi ho sakta tha (poderia ter havido uma briga física também)”, acrescentou.

A dupla também teve uma briga famosa durante uma partida do Troféu Ranji em 2015, após a qual Tiwary disse que Gambhir abusou dele em campo.

“Era uma partida do Troféu Ranji e eu estava mantendo a vantagem. Ele aproveitou deslizes. Ninguém deveria usar palavras assim. Maa-behen ki gaali. Então ele disse:Conheça a noite, eu conheci você‘. (Encontre-me esta noite, vou esmagar você). Eu disse:Shaam ko kiu abhi maarlo (por que esta noite? vamos lutar agora). Eu também era forte”, disse Manoj Tiwary em entrevista.

“O árbitro entrou no meio e empurrou ele também. Aí acabou e eu fiquei na retaguarda do time não avançado. Ele chegou no meio do caminho e começou a abusar de mim novamente. Não há muito que os juízes possam fazer. Ele é um grande jogador. jogador e eles têm medo que ele possa usar sua influência contra eles”, concluiu.