Os tigres de Shraki Rarh Bengala enfrentarão o Hyderabad Toofanos no confronto do título da Indian Hockey League.

O Shraki Rarh Bengala Tigers reservou seu lugar na final da Indian Hockey League (2024-25) depois de derrotar os Dragões Tamil Nadu 2 (6)-(5) 2 em tiroteios no Hockey Birsa Stadium Munda em Rourkela na sexta-feira.

Em um jogo emocionante, Shrahi Rarh Bengala Tigers voltou de um gol duas vezes antes de forçar um pênalti. Pardeep Singh Sandhu (30`) e Sam Lane (53`) marcaram para os Tigres de Shachi Rarh Bengala, enquanto Nathan Efraums (18`) e Selvam Karthi (32`) marcaram para os Dragões Tamil Nadu.

Após um começo uniforme, o goleiro de Shraki, Rarh Bengal Tigers, Jamie Carr, foi chamado para o meio do primeiro trimestre. O goleiro da Irlanda reagiu rapidamente para evitar o filme de drag de Jip Janssen.

Um minuto depois, Tamil Nadu Dragons rapidamente jogou a bola para o atacante Ganesh Majji, que não foi marcado no poste. Carr estava fora de sua linha em um instante para embarcar na bola para longe de Majji.

Aos 14 minutos, o Bengala Tigers ganhou um pênalti. A Aguaj Aguda, o segundo maior artilheiro da liga, foi negado por um excelente resgate do goleiro David Harte.

Os Tigres venceram mais dois cantos de penalidade nos últimos 30 segundos, mas não conseguiram virar quando o primeiro trimestre terminou sem gols.

O gol de abertura chegou aos 18 minutos, quando os Dragons assumiram a liderança. Mohammed Raheel fez uma corrida incrível para progredir para o círculo antes de jogar a bola em direção ao gol. Nathan Ephraums divergiu para desviar a bola além de Carr no gol.

Os dragões controlavam o ritmo do partido e frustraram os tigres, mantendo a posse da bola por períodos prolongados. Quando os Tigres chegaram ao ataque, eles ficaram frustrados com uma excelente defesa de Amit Rohidas e companhia.

A paciência dos Tigres foi recompensada aos 30 minutos, enquanto combinava com Pardeep Singh Sandhu. Foi Abhishek quem criou o gol enquanto pingava sua pontuação para ir um com Harte. O goleiro dos Dragões acusou sua linha apenas para ver Abhishek levar a bola para Pardeep à sua direita pelos objetivos mais fáceis.

Os dragões retomaram a vantagem no primeiro minuto do terceiro trimestre. Anand Lakra pingou no círculo da direita e encontrou Sungam Karthi, que passou além de Carr.

As coisas pioraram para os tigres aos 34 minutos, já que Sebastien Dockier recebeu uma suspensão de 10 minutos por um empurrão para fora da bola para Tom Craig.

Apesar de ter sido deprimido por um jogador, os Tigres atingiram centímetros de equalização aos 40 minutos. Com Harte namorando para fechar os ângulos, Atul aprofundou a bola no goleiro do Dragons apenas para a bola bater no poste.

Os Tigres se organizaram magnificamente para manter os dragões afastados durante a maior parte do terceiro trimestre para garantir que eles ficassem caçando no último trimestre.

Os Tigres retornaram à partida aos 53 minutos. Atul Deep interpretou Sam Lane, que o colocou no gol.

Os Tigres pensaram que haviam completado o retorno um minuto depois, quando Jugraj Singh marcou de um canto de pênaltis. Os dragões usaram sua referência para reverter a meta, já que a bola de injeção não parou do lado de fora do círculo.

Ambas as partes deram tudo na busca de um vencedor, mas foi em vão quando o jogo entrou em uma penalidade.

Os tigres e dragões perderam duas tentativas em cada uma das quatro primeiras tentativas. Depois que Dockier perdeu sua tentativa, os Efraums tiveram a oportunidade de enviar sua equipe para a final apenas para enviar seu arremesso.

Na morte súbita, Moritz, Gvers e Efraums marcaram para Dragons, enquanto Sukhjeet Singh, Sean Findlay, Florent Van Aubel e Abhishek marcaram para os Tigres. Uttamo Singh foi perdido com sua tentativa quando os Tigres reservavam seu lugar na final.

