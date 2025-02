Acadehaha Singh marcou um hat-trick para os recém-coroados campeões da Liga Indiana de Hóquei.

A emocionante temporada da Hóquei Hóquei Hockey India League 2024-25 terminou hoje, quando Shachi Rarh Bengal Tigers derrotou o Hyderabad Tofans por 4-3 na final, em frente a um estádio internacional de hóquei Birs Munda em Rourkela. Gonzalo Peillat (9 ‘, 39’) e Amandeep Lakra (26 ‘) marcaram para Hyderabad Tofans, enquanto Jugraj Singh (25’, 32 ‘, 35’) e a mesma pista (54 ‘) encontraram o fundo da rede para garantir O título de Shraki Rarh Bengala Tigres.

Com essa vitória, Shachi Rarh Bengala Tigers também reivindicou o dinheiro das rúpias INR 3 milhões, enquanto o Toofans Hyderabad recebeu em 2 milhões de rúpias para terminar como corredor -up.

Foi uma disputa tensa do primeiro apito com as duas equipes que se voltaram para investigar a defesa de outras pessoas. Os Tigres usavam passes de ar regularmente, o que resultou em um canto criminal a quatro minutos do jogo, mas os Toofans resistiram às três tentativas de gol do GOL de Alegh. Os Toofans mostraram mais iniciativa à medida que o quarto progrediu e obteve um canto de penalidade própria.

Gonzalo Peillat dá um passo à frente para passar a bola para o goleiro dos Tigres, Jamie Carr, para dar aos Toofans uma vantagem crucial no meio do primeiro trimestre.

Os Toofans continuaram no pé da frente quando o segundo trimestre começou, enquanto os Tigres permaneceram relevantes em contra -ataques ocasionais. Com seis restantes na sala, Abhishek obteve um canto de pênaltis para os Tigres e Jugraj Singh promoveu a bola no canto esquerdo com uma arrastada estrondosa e paridade restaurada.

Os Toofans responderam vencendo um canto de pênaltis no minuto seguinte e Amandeep Lakra encontrou o fundo da rede com um filme poderoso para dar a liderança de sua equipe novamente.

Os Tigres desaceleraram o ritmo para criar uma clara chance de gols no terceiro trimestre, o que resultou em um canto de penalidade. Aghh aguda escolheu o canto inferior esquerdo com outra poderosa shick para superar o goleiro do Toofans Bikramjit e nivelar as pontuações novamente. Logo depois, de outro canto de pênalti, Jugraj Singh encontrou o fundo da rede novamente com outro drag-slick para completar seu hattrick e dar liderança aos Tigres.

Os Toofans foram pregar os tigres em sua mídia minutos depois e obtiveram um canto de penalidade. Desta vez, Peillat pegou o canto inferior direito para colocar o 3-3 com um filme de arrasto rápido. Eles continuaram trocando oportunidades quando o trimestre chegou ao fim, mas nenhuma das equipes poderia aproveitar a liderança.

Os Tigres começaram o último trimestre no pé da frente, vencendo um par de cantos de pênaltis em rápida sucessão, mas Tim Brand se apressou para evitar qualquer perigo ao seu objetivo. Após um período de pesquisa cuidadosa, eles obtiveram outro canto de pênaltis e, desta vez, Sam Lane subiu na partida, superando Bikramjit com seu filme e dando aos tigres a vantagem com seis minutos restantes no jogo.

Os Toofans avançaram em busca de um empate, o que resultou em outro canto de penalidade, mas Jamie Carr levou o chute de Peillat no gol. Os Tigres correram no relógio nos últimos minutos do jogo e selaram sua vitória na final.

Vencedores do Prêmio de Hóquei Indiano de Hóquei de Hóquei

1. ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠FairPlay Award (Equipamento) – UP Rudras

2.⁠ Melhor goleiro do torneio (indivíduo) – Bikramjit Singh, Hyderabad Tofans

3. ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠

4.⁠ Grande goleador do torneio (individual) – JuGraj Singh, Shachi Rarh Bengala Tigres

5.⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ “

