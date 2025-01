Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, marca 54 pontos, o recorde de sua carreira, contra o Jazz e continua contribuindo para o caso de MVP

Shai Gilgeous-Alexander é um jogador no qual você pode definir seu relógio. Apesar de ter uma média de mais de 30 pontos por jogo em cada uma das últimas três temporadas, ele não chega lá com totais impressionantes em um único jogo. Em vez disso, fá-lo com coerência histórica.

Entrando na terça-feira, Gilgeous-Alexander nunca havia marcado mais de 45 pontos em um NBA jogo. No entanto, ele não ficou abaixo dos 18 pontos nem uma única vez nesta temporada. Todas as noites entra Gilgeous-Alexander, dá ao Thunder entre 25 e 45 pontos e, na maioria das vezes, isso é o suficiente para a vitória.

Mas o humilde Utah Jazz pressionou Gilgeous-Alexander ainda mais na quarta-feira. Com os dois centros do Oklahoma City afastados devido a lesões e a maior parte do elenco lutando para fazer cestas de 3 pontos, o Jazz estava atrás do Thunder por apenas seis no início do quarto período. Isso forçou Gilgeous-Alexander a continuar marcando. E ele marcou. Na noite ofensiva mais prolífica de sua carreira até o momento, Gilgeous-Alexander deu ao Thunder o recorde de sua carreira com 54 pontos em uma vitória por 123-114.

Gilgeous-Alexander fortalece seu caso de MVP

Este foi o primeiro desempenho de 50 pontos de um jogador do Thunder desde que Russell Westbrook fez isso contra o Denver Nuggets em abril de 2017, e essa é uma comparação adequada por um motivo importante. O gol da vitória de Westbrook no final do tempo foi amplamente considerado o momento em que ele ganhou o prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada 2016-17. Gilgeous-Alexander também está concorrendo a MVP e, convenientemente, está fazendo isso contra um membro do Nuggets.

Nikola Jokic venceu três dos últimos quatro MVPs e liderará Gilgeous-Alexander na corrida desta temporada em algumas áreas importantes. Os rebotes são garantidos, já que Jokic é um pivô. As assistências provavelmente virão também de Jokic, e ele tem a chance de se juntar a Westbrook como o único jogador neste século a ter uma média de triplo-duplo em uma temporada completa. Jokic é o artilheiro mais eficiente, então se Gilgeous-Alexander quiser vencê-lo, o volume de gols será um elemento importante de sua candidatura.

Com 32 pontos por jogo, Gilgeous-Alexander é o NBA Artilheiro desta temporada. Seu Thunder tem o melhor recorde da NBA com 36-7. É uma corrida de dois homens agora, e quando está tão perto, alguns momentos marcantes, como o gol da vitória de Westbrook em 2017, podem fazer a diferença.

A consistência de Gilgeous-Alexander torna raros momentos como esse, mas ele conseguiu um na quarta-feira e no processo ganhou ainda mais impulso em sua campanha de MVP.