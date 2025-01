Shai Gilgeous-Alexander guida NBA in 2 categorie impressionanti

Shai Gilgeous-Alexander e il suo Thunder di Oklahoma City hanno la loro migliore stagione quest’anno e potrebbero essere in viaggio per playoff forti o addirittura vincono la finale.

Gilgeous-Alexander è stato sensazionale e guida il suo esperto di squadra.

Guida anche la lega in alcuni modi.

Secondo Hoop Central, Gilgeous-Alexander NBA conduce in punti totali e punti per Combatti finora in questa stagione.

Questa è solo più prova che Gilgeous-Alexander è uno dei migliori giocatori in campionato e un fronttrunner per MVP.

Shai Gilgeous-Alexander guida NBA in punti totali e punti per Combatti finora in questa stagione, per. @nbastats. MVP? 👀 pic.twitter.com/1ops1clqde – Hoop Central (@TheHoopCentral) 28 gennaio 2025

La star di 26 anni è in media di 32,1 punti, 5,3 rimbalzi e 6,0 assist all’anno. Abbina in questa stagione e spara dal 52,8 per cento dal campo.

È stato fantastico da anni ormai ed è stato un secondo classificato per MVP l’anno scorso, ma ora è il favorito delle probabilità per vincere tutto, ha battuto altri come Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e altro ancora.

È difficile sostenere che Gilgeous-Alexander sia il giocatore più prezioso quando emette regolarmente numeri così forti.

Guidata da lui, Thunder è la migliore squadra alla Western Conference con un record di 37-8.

È molto più avanti dei Houston Rockets al secondo posto, che è 31-14.

Non è l’unico giocatore potente per OKC, ma è sicuramente il loro più prezioso.

In pochi mesi potrebbe anche essere la stella più preziosa della lega.

Ma ciò che conta di più per Gilgeous-Alexander è che lui e la sua squadra stanno andando fino alla finale quest’anno.

Sono stati una delle squadre più parlate della lega per diverse stagioni, ma ora i fan sono pronti a fare il passo successivo e alla fine guadagnare un titolo.

PROSSIMO: Paul Pierce suggerisce Sunni di successo, commercio di tuoni