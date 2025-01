Shai Gilgeous-Alexander ha un messaggio per i critici dei tiri liberi

Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder tenta 7,8 tiri liberi a partita in questa stagione.

Per alcuni fan della NBA, è molto, ed è un segno che Gilgeous-Alexander sta cambiando il suo gioco per subire spesso falli e restare nella fascia di beneficenza.

Gilgeous-Alexander ha sentito le lamentele riguardo al suo gioco e non sembra preoccuparsene.

Parlando con Clemente Almanza tramite NBACentral, Gilgeous-Alexander ha parlato dei suoi tiri liberi, dicendo:

“Negli ultimi due anni ho guidato l’NBA nei drive. Quindi penso che naturalmente subisco falli nei drive. Di solito si subisce fallo nei drive più che nei tiri in sospensione. Penso che sia una parte naturale del gioco. E così ho imparato alcuni trucchi lungo il percorso. L’ho trasformato in una piccola abilità. Non mi interessa quello che dice la gente. Finché è un attacco efficace, mi va bene.