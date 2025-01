Shai Gilgeous-Alexander marca 40 pontos na vitória do Thunder sobre os Cavaliers, 134-114, em um confronto entre os melhores times da NBA

O Oklahoma City Thunder fez uma declaração enfática sobre quem poderia ser o melhor time da NBA com uma vitória decisiva por 134-114 sobre o Cleveland Cavaliers na noite de quinta-feira.

O Cleveland venceu o confronto anterior entre os dois times na semana passada, por 129-122, mas isso parecia uma lembrança distante para a revanche no Paycom Center. Faltando 2:17 para o fim do terceiro quarto, o Thunder tinha uma vantagem de 42 pontos, 115-73.

Shai Gilgeous-Alexander marcou 40 pontos, o melhor do jogo, com oito assistências, enquanto Luguentz Dort fez 6 de 9 em 3 pontos a caminho de 22 pontos. Jalen Williams somou 19 pontos com seis rebotes, cinco assistências, três roubadas de bola e dois bloqueios.

Darius Garland liderou o Cavs com 20 pontos e nove assistências, mas não recebeu muita ajuda. Jarrett Allen somou 13 pontos e sete rebotes, seguido por Ty Jerome fora do banco, somando 12 com 2 de 3 em triplos. Donovan Mitchell marcou oito pontos, o menor da temporada, e acertou apenas 3 dos 15 arremessos do chão.

Com a vitória, o Thunder empatou com os Cavaliers no melhor recorde da NBA em 34-6.

Nocaute no primeiro quarto

Cleveland tinha uma vantagem de 12-10 aos 5:27 do primeiro quarto. Mas o Thunder explodiu a partir daí, fazendo uma corrida de 22-2.

Gilgeous-Alexander superou sozinho os Cavaliers nos primeiros 12 minutos, 15-14. Ele acertou 6 de 9 arremessos de campo, enquanto Cleveland acertou 6 de 23. O Cavs cometeu mais reviravoltas do que arremessos, cometendo sete em um período horrível.

O domínio do Oklahoma City continuou ao longo do primeiro tempo, com uma vantagem de 75-49 no intervalo. Gilgeous-Alexander marcou 26 no intervalo, seguido por 13 de Dort.

O Thunder acertou 58% (11 de 19) em cestas de 3 pontos nos primeiros dois quartos, com Branden Carlson, Isaiah Joe e Alex Caruso acertando 2 de 2 cada e Dort acertando 3 de 4.

Por outro lado, Garland marcou 15 no intervalo para o Cleveland, com Isaac Okoro somando sete. Allen seguiu com seis pontos e sete rebotes, enquanto Mitchell marcou apenas cinco em 2 de 12 arremessos.

Allen e Evan Mobley somaram 18 pontos no jogo, apesar de Isaiah Hartenstein, do Thunder, ter sido afastado dos gramados devido a uma distensão na panturrilha esquerda. O pivô sofreu a lesão durante a vitória de terça-feira sobre o Philadelphia 76ers. Ele será reavaliado em uma semana.

Cleveland tem até sábado para processar esse desempenho, encerrando sua viagem de três jogos contra o Minnesota Timberwolves. Oklahoma City joga seu segundo jogo consecutivo na sexta-feira contra o Dallas Mavericks.