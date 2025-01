O Oklahoma City Thunder, a melhor equipe da NBA, obteve 52 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, o maior goleador da NBA, na quarta-feira. Não foi suficiente para derrotar uma equipe que estava em torno de 0,500.

O Golden State Warriors surpreendeu o Thunder com uma vitória de 116 a 109, apesar de uma enorme noite de gilgeons-Alexander. O candidato do MVP registrou seu primeiro jogo de 50 pontos na carreira há apenas uma semana e depois registrou seus segundos três jogos depois.

Tudo era gilgeo-elexander mais cedo, já que excedeu pessoalmente o Warriors 21-20 no primeiro trimestre e entrou no intervalo com 31, tornando-o o quarto jogador da história do Thunder a publicar 30 no primeiro tempo, já que os dados do jogo por jogo foram gravou pela primeira vez.

A noite terminou com 16 de 29 chutes do campo e 18 de 21 tiros da linha de lance livre, mais quatro assistências e três rebotes.

Os Warriors caíram 34-20 após o primeiro trimestre e 58-48 no intervalo, mas pegaram o Thunder no início do terceiro trimestre com uma torrente de pontuação. Houve várias mudanças de liderança de lá para o meio do último trimestre, quando os Warriors construíram uma pontuação múltipla e a mantiveram.

Gary Payton II forneceu o ponto de exclamação, e talvez a adaga.

Stephen Curry foi um fator importante na mudança, marcando 17 de seus 21 pontos no segundo tempo. Era uma pergunta se eu jogasse antes do jogo, já que o primeiro jogo do Warriors se sentou, começando na terça -feira depois de lutar contra os joelhos e a dor no polegar direito.

Andrew Wiggins liderou os Warriors em anotações com 27 pontos em 10 de 17 chutes, enquanto o banco Warriors excedeu 48-21 do Thunder. Foi uma noite aproximada de tiro para o Thunder em geral, terminando 9 de 39 da faixa de 3 pontos.