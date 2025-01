Shamel Chembakath, da Hyderabad FC, elogia os jogadores após a primeira casa em duas temporadas

Hyderabad FC conquistou sua primeira vitória em casa após 709 dias

Sob o técnico interino Dherel Chembakath, o Hyderabad FC finalmente testou a vitória em sua terra natal em ISL, garantindo uma emocionante vitória por 3-2 sobre o Jamshedpur FC no Atlético GMC Balayogi Stadium. Os Nawabs excederam um déficit de dois gols para reivindicar sua primeira vitória na casa da temporada ISL 2024-25.

O jogo foi uma montanha -russa de emoções. Muhammed Rafi abriu o placar para o Hyderabad FC aos 12 minutos, obtendo seu primeiro gol da ISL. No entanto, Jamshedpur FC respondeu rapidamente, com Javi Hernández completando dois pênaltis em um período de quatro minutos para assumir a liderança. Mas o Hyderabad FC não desistiu. Joseph Sunny retirou um aos 69 minutos, e um impressionante golpe de Andrei Alba aos 74 minutos selou a vitória.

Esta vitória muito próxima marcou um marco significativo, não apenas garantindo sua primeira vitória na casa em duas temporadas, mas também entregando a primeira vitória sob a liderança interina da treinadora Chefe, Shamel Chembakath

O treinador Shamel Chembakath conversou com a mídia na conferência de imprensa antes da festa e expressou seus pensamentos sobre a vitória

Os pensamentos do treinador da vergonha sobre a vitória

“Este é um dos momentos mais memoráveis ​​de toda a minha carreira como treinador. Acho que todos os meninos fizeram isso bem hoje, para mim, eu só tinha quatro demandas antes de entrarem em campo. A consistência, na qual trabalhamos nas últimas partidas. Taxa de trabalho que também precisava disso e do compromisso que eles também mostraram. E a última parte que pedi não foi compartilhar os pontos. E, finalmente, o lençol limpo também. Não conseguimos o lençol limpo, mas não compartilhamos os pontos. Foi isso que perguntei: três pontos que eles nos deram. Não sei sobre as outras temporadas, mas talvez para mim, este é um dos melhores resultados para nós ”, disse ele.

A Shamel Chembakath elogiou as contribuições dos jovens talentos Joseph Sunny e Muhammed Rafi, elogiando seus objetivos e seu compromisso de garantir os três pontos. Ele também elogiou o goleiro Arshdeep Singh por suas salvagens cruciais, enfatizando seu papel em garantir que a equipe deixasse o campo com os três pontos.

“Se olharmos para a taxa de trabalho dele, Joseph Sunny é um dos jogadores que mais administram em nossa equipe. Eu sei que Muhammed Rafi é um jogador muito inteligente. Você pode ver isso na última partida contra o Bengaluru FC, como o caminho apenas manteve a defesa sem Alex Saji na equipe. Arshdeep Singh continua a melhorar o jogo por jogo. Ele fez as duas últimas salvações cruciais brilhantemente. Ele nos deu a vitória no último momento, para mim, em geral, todos dão o melhor possível toda vez que saem do banco também ”, concluiu.

