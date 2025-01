Shane van Gisbergen non fissa obiettivi per l’inizio della stagione di Coppa

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

HUNTERSVILLE, NC — Shane van Gisbergen non ha obiettivi per la stagione 2025 della NASCAR Cup Series.

Sarà la prima stagione completa di Coppa per il tre volte campione Supercars e adotterà lo stesso approccio che ha funzionato bene per lui negli ultimi anni.

“Non vado in gara con degli obiettivi”, ha detto mercoledì a FOX Sports il 35enne neozelandese durante la sua giornata di produzione pre-campionato. “Sono così da un po’. Faccio del mio meglio ogni settimana e utilizzo lo stesso approccio ogni settimana.

“So che posso fare il lavoro. … È solo questione di tempo. So che ci arriverò. Dipende solo da quanto tempo ci vuole sull’ovale.”

Da quando ha vinto il suo debutto in Coppa alla prima gara su strada di Chicago nel 2023, van Gisbergen è stato un pioniere per la NASCAR. Sebbene fosse sotto contratto l’anno scorso con Trackhouse, l’anno scorso ha corso l’intera stagione Xfinity per Kaulig Racing e ha anche gareggiato nella gara della 12 Cup.

Ha vinto tre gare Xfinity, tutte su strada, ma è stato eliminato dai playoff dopo il round di apertura. Ha ottenuto una media di 23° posto nelle sue gare di Coppa, dove ha guidato anche per Kaulig.

Con l’espansione della Trackhouse a tre squadre di Coppa, van Gisbergen guiderà l’auto n. 88 nel 2025, che probabilmente sarà una minaccia sui percorsi stradali mentre sta ancora cercando di capire di cosa ha bisogno per competere sui circuiti.

“Non ho alcuna aspettativa al riguardo. Penso che sarà un altro anno di apprendimento perché le vetture sono così diverse,” ha detto van Gisbergen. “Ovviamente i risultati devono iniziare ad arrivare e migliorare, soprattutto sul lato ovale.”

E anche nei giorni in cui non corre verso la prua, van Gisbergen afferma di divertirsi. Lo ha fatto l’anno scorso nella gara Xfinity a Bristol, dove è arrivato 18°.

“Sono stato doppiato ed è stata una delle migliori gare che abbia mai disputato, combattendo continuamente contro la gente al recinto (su e poi) giù – non ho mai imparato così tanto in un giorno,” ha detto van Gisbergen. “La gara è stata epica. È stata la più divertente che abbia mai avuto. Ed eravamo a metà strada.”

Prima dell’inizio della sua stagione di Coppa, van Gisbergen darà il via alla gara di auto sportive Rolex 24 del 2025 questo fine settimana. Trackhouse ha una squadra con i piloti van Gisbergen e Connor Zilisch insieme a Scott McLaughlin e Ben Keating.

McLaughlin, pilota del Team Penske IndyCar, e van Gisbergen si conoscono abbastanza bene grazie alle epiche battaglie nelle Supercar.

“È decisamente molto strano avere uno dei tuoi più accaniti rivali (come compagno di squadra), ha detto van Gisbergen. “Ma ora siamo davvero buoni amici ed è stato fantastico lavorare insieme… Vedendo come Scotty affronta la situazione,… sei molto diverso.

“Ma quello che abbiamo chiesto in macchina era lo stesso.”

Tra le somiglianze? Van Gisbergen e McLaughlin utilizzano la stessa sezione del sedile, che non è rigida come quella del suo rivale formale.

“Non siamo così diversi in termini di dimensioni”, ha detto van Gisbergen. “E le auto GT (sportive) sono piuttosto piccole, quindi sono piuttosto angusto, ma in realtà è una delle auto GT più belle che abbia mai guidato, la Corvette, in cui ci si scivola dentro. È come una ruota scoperta.

“Anche a lui è piaciuta. È un po’ come la sua IndyCar, immagino.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Si è occupato di sport motoristici per decenni, tra cui più di 30 serie Daytona 500, e ha lavorato per ESPN, Sporting News, la rivista NASCAR Scene e The (Daytona Beach) News-Journal. Seguitelo su Twitter @ bobpockrass .

