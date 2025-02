Shannon Sharpe diz que 2000 Ravens venceriam em 2024 Eagles, segurarão Saquon Barkley menos de 40 jardas por terra

Enquanto o Philadelphia Eagles de 1824 afirma como o NFL A melhor equipe na última temporada, Shannon Sharpe não acredita que tenha derrotado uma de suas ex -equipes, o 2000 Baltimore Ravens, que conquistou o primeiro título de franquia por trás de uma defesa historicamente dominante.

Sharpe, em resposta à recente lista de esportes da CBS Classificação de todos os campeões do Super Bowl desde 2000Ele acredita que a defesa da elite historicamente dos Ravens de 2000 teria dominado as 13 primeiras equipes nessa lista.

“Garanto -lhe que, se eles nos deixarem brincar com as regras para as quais tocaram, não uma dessas ofensas pontuam nessa defesa de Raven”. Sharpe disse recentemente em seu podcast. “Eles não receberão mais de 14 pontos”.

Sharpe disse que a defesa de Baltimore seria bem -sucedida que o corredor do Eagles, Saquon Barkley, contém que este ano se tornou o terceiro campeão de terra a vencer o Super Bowl. Barkley correu por apenas 57 jardas no Super Bowl dos Eagles nos Chiefs, mas pegou seis passes por 40 jardas naquele jogo que incluiu uma captura de 22 jardas que ajudou a Filadélfia a estender sua vantagem a 27-0 no final de o terceiro terceiro em terceiro lugar em terceiro lugar em terceiro lugar em terceiro lugar. sala.

“Eu teria 37 contra a defesa (dos corvos)”, disse Sharpe. “Você não está correndo, porque tem Sam (Adams) e Goose (Tony Siragusa) e Ray (Lewis) correndo de graça. Ray está caçando.”

Sharpe então se referiu à escola oportunista e forte de Baltimore, que incluía o futuro defensivo do Hall of Fame, Rod Woodson. Sharpe abordou o fato de que a defesa dos Ravens de 2000 deu apenas 165 pontos durante a temporada regular, com 36 desses pontos apresentados na vitória da equipe na semana 2 nos Jaguars. A defesa de Baltimore permitiu apenas 16 pontos em quatro jogos dos playoffs que culminaram em sua vitória por 34 a 7 sobre os Giants no Super Bowl XXXV.

Não se pode negar que a defesa dos Ravens de 2000 foi um grupo dominante e histórico que está entre os melhores de todos os tempos. Esse grupo certamente teria prejudicado a vida dos Eagles 2024 ou qualquer um dos recentes campeões do Super Bowl. Baltimore também tinha equipes especiais dinâmicas que ele apresentou ao retorno Jermaine Lewis e Matt Stover, que estavam possivelmente no topo de seus respectivos negócios naquele ano.

A ofensiva dos Ravens de 2000, no entanto, é a razão pela qual a equipe atingiu o número 24 em nossa lista de campeões do Super Bowl desde a mudança do século.

A ofensiva de Baltimore apresentou Sharpe, um futuro membro do Hall da Fama e uma das melhores asas fechadas de todos os tempos. Também incluiu o futuro corredor de 2.000 jardas Jamal Lewis, o aspersor Qadry Ismail e o forro ofensivo do Hall of Fame Jonathan Ogden. Mas a ofensiva (que passou cinco semanas durante a temporada regular sem marcar um touchdown) não tinha muito mais e estava especialmente na posição de marechal de campo.

Embora fosse 11-1 como chefe de Baltimore naquela temporada, Trent Dilfer teve 12 touchdowns contra 11 interceptações durante a temporada regular. Então ele completou menos de 48% de seus passes nos playoffs. Nos últimos três jogos pós -temporada de 2000, Dilfer registrou porcentagens de conclusão de 31,3%, 50%e 48%.

Deve -se notar que Dilfer lançou apenas uma interceptação nos playoffs (em comparação com seus três passes de touchdown), e seu passe de touchdown de 38 anos para Brandon Stokley ajudou a explosão de Baltimore sobre os Giants no Super Bowl. Dilfer era bom o suficiente naquela época para ajudar os Ravens a vencer o Super Bowl. Mas ao comparar os corvos de 2000 com outros campeões recentes do Super Bowl, é difícil ignorar Dilfer e sua falta de sucesso naquele ano de um ponto de vista estatístico.

O Ravens de 2000 poderia derrotar em 2024 Eagles? Certamente é possível, especialmente se o jogo foi oficiado da maneira como era naquele momento. Mas a falta dos corvos de um jogo de passes constantes seria uma clara desvantagem contra a defesa dos 2024 Eagles que eliminaram Patrick Mahomes duas vezes no Super Bowl, além de seis capturas e uma bola forçada do MVP da duas vezes na liga .

No que diz respeito a Barkley, é seguro supor que ele não se importaria de quantos jardas obtidas contra os Ravens, desde que esse jogo fosse desenvolvido de maneira semelhante ao LIX do Super Bowl. Alguém poderia pensar que poderia se desenvolver de maneira semelhante, dado o talento dos Eagles na defesa e que as deficiências ofensivas da equipe Ravens.