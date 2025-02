Shaq ha ottenuto un nuovo contratto di media redditizio

Il panorama televisivo per la copertura NBA subisce un cambiamento significativo, in cui TNT si trova dall’esterno e cerca gli ultimi negoziati sui diritti di trasmissione della lega.

Mentre NBC e Amazon hanno assicurato offerte insieme all’ESPN, l’esclusione di TNT ha sollevato domande sul futuro della sua famosa programmazione di basket.

Eppure, nel mezzo di questa incertezza, è emerso un punto luminoso per uno degli spettacoli più amati del basket.

Shaquille O’Neal si è impegnata a rimanere all’interno dell’NBA in quanto passa all’ESPN la prossima stagione e ha firmato un accordo redditizio del valore di $ 15 milioni all’anno.

Sebbene questa cifra sia priva di stipendio di Charles Barkley di $ 21 milioni, riflette il valore prolungato di O’Neal per il successo dello spettacolo dall’adesione al team di trasmissione nel 2011.

Yahoo Sports ha confermato la notizia di X che diceva,

“Shaquille O’Neal ha accettato un accordo per $ 15 milioni segnalati all’anno. Anni per soggiornare in NBA, per @Fos. Lo spettacolo è autorizzato a ESPN da TNT della prossima stagione. “