Shaq nomina 3 stelle NBA che avrebbero potuto suonare nella sua era

L’attuale NBA ha suscitato molte critiche sia da parte degli ex giocatori che dei fan di essere troppo concentrati sul lato offensivo della palla, specialmente oltre l’arco.

I moderni reati di legge NBA hanno preso cura di inseguimenti e 3 puntatori ogni volta sul pavimento, risultando in giochi che spesso sembrano uguali.

Sebbene abbia spento alcune persone dal guardare la stagione regolare, la verità del caso è che i reati non sono necessariamente omogeneizzati come alcuni lo fanno.

Il Grande Rinascimento è in pieno effetto quando i migliori giocatori della lega hanno presidiato la vernice.

Giocatori come Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama rappresentano com’è giocare nella NBA di oggi come centro e meritano credito per il supporto delle rispettive squadre.

Lo stile di gioco è molto diverso dagli anni ’90 e dall’inizio degli anni 2000, motivo per cui Shaquille O’Neal ha appena chiamato tre giocatori che avrebbero potuto sopravvivere ai suoi tempi in campionato tramite Big Podcast.

“Ci penso sempre. Ant Edwards, grande e forte. LeBron ovviamente. Bene, ha suonato nella nostra era. KD ha anche suonato nella nostra era. Si tratta di questo “, disse O’Neal.

Shaq dà una lista davvero breve che i giocatori attuali potrebbero giocare nella sua epoca 🗣 🐜 Anthony Edwards Shaq menzionò anche Kevin Durant e LeBron James, ma detestarono che suonarono durante il suo tempo 🤷‍♂ (Via @BigPodwithShaq?pic.twitter.com/jripfdbgou – ClutchPoints (@ClutchPoints) 22 febbraio 2025

O’Neal non è mai stato timido nel distinguere, ma la maggior parte dei fan solleva ancora le sopracciglia nella sua breve lista.

LeBron James e Kevin Durant avrebbero potuto suonare in qualsiasi era a causa del loro star di star e talento, mentre Anthony Edwards è una guardia forte che ama il contatto.

Tuttavia, ci sono molti altri giocatori che avrebbero funzionato bene, quindi forse O’Neal cambierà la sua lista ad un certo punto.

