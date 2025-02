Shaquille O’Neal ritorna a TNT a $ 15 milioni, sul messaggio

Shaquille O’Neal rimane con TNT Sports con un nuovo contratto per un valore di oltre $ 15 milioni all’anno, secondo quanto riferito da Front Office Sports venerdì.

Il messaggio significa che il cast “Inside the NBA” rimane insieme, sebbene TNT sia impostato su una licenza di spettacolo ESPN della prossima stagione.

TNT è stata una strana rete negli ultimi negoziati TV NBA, perché NBC e Amazon si sono uniti al precedente destra ESPN nei negozi a getto d’inchiostro per le partite di basket.

Ciò ha lasciato TNT senza la necessità di attraversare e postare il gioco NBA. TNT concede “all’interno dell’NBA” a ESPN in cambio di un pacchetto di partite di calcio e basket Big 12.

Secondo il Front Office Sports, Charles Barkley e Kenny “The Jet” Smith rimangono in “Inside the NBA”, sebbene Barkley fosse interessato a NBC e Amazon.

“Informo la NBC che non sto accettando la loro offerta”, ha detto Barkley in un podcast, che è stato organizzato con Ernie Johnson, anchor “all’interno della NBA”. “Annullerò gli incontri futuri con Amazon. … Il mio cuore è sempre e sarà negli sport di Turner.”

L’ultima estensione del contratto Barkley, firmato nel 2022, gli paga $ 21 milioni all’anno.

Per quanto riguarda O’Neal, il centro della Hall of Fame è meglio noto per il suo tempo con Kobe Bryant su Lakers, anche ascoltato da NBA e Amazon, secondo il rapporto della CNBC.

La NBC sta negoziando con la posizione di Carmelo Anthony come posizione di studio e Reggie Miller e Jamal Crawford come commentatori di colori nello sport del front office.