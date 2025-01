Shardul Thakur: Se alguém tem qualidade, deveria ter mais chances

Apesar de ter sido esquecido por seu papel versátil no time de testes da Índia, Shardul Thakur afirmou na quinta-feira que um jogador que tem “qualidade” deveria ser considerado para seleção depois de fazer outra aparição na retaguarda que salvou Mumbai de alguns rubores durante o Troféu Ranji em Mumbai na quinta-feira. Thakur, de 33 anos, mais uma vez veio em socorro de Mumbai com o bastão, acertando cinco de quatro e dois de seis para marcar 51 em 57 bolas antes de aumentar para 120 em um instável 47/7 contra Jammu e Caxemira.

As façanhas de Thakur no BKC Ground o lembraram de sua primeira aparição na primeira classe na semifinal do Troféu Ranji na temporada passada, quando ele fez 109 de 105 com a bola com 13 de quatro e quatro de seis para ficar em 9º lugar.

Seu século levou Mumbai de 106 a 7 a 378 contra Tamil Nadu e garantiu a vitória por uma entrada e 70 corridas no caminho para seu 43º título.

“O que posso dizer sobre a minha qualidade? Outros deveriam falar sobre isso. Eles deveriam ver que se alguém tem qualidade, ele deveria ter mais chances”, disse Thakur à mídia.

“Gosto de rebater em situações difíceis. Todo mundo se sai bem em situações fáceis, mas o que importa é quão bem você se sai em situações adversas. Vejo as situações difíceis como um desafio e sempre penso em como enfrentá-las”, afirmou.

Thakur também sofreu um revés no mega leilão do IPL em dezembro do ano passado, quando não foi vendido. Mas para Thakur, “esquecer o passado” é crucial.

“Você tem que esquecer o que aconteceu no passado; isso não vai mudar. É importante estar no presente e pensar no que você pode fazer no futuro próximo”, disse ele.

Shardul defendeu o fracasso do capitão indiano Rohit Sharma em retornar ao Troféu Ranji, dizendo que sua paixão pelo críquete de Mumbai permanece intacta.

“Sempre apaixonado pelo críquete de Mumbai. “Em cada Mumbai, como vimos as dificuldades quando éramos adolescentes jogando críquete no Maidan, todos são tão apaixonados pelo críquete de Mumbai que, mesmo que joguem na Índia, seguem o que o time de Mumbai está fazendo”, ele disse.

“Quando voltam para cá, jogam como se fizessem parte deste time e jogam com todo o coração.” “Para ser honesto com Rohit, senti que ele estava apenas rebatendo a bola em sua própria zona (e) ao contrário do que você disse, ele não estava se esforçando muito. (Ele) apenas manteve as coisas em ordem, mas sim, (contra) a nova bola, (você tem) uma chance e (e) isso pode acontecer em qualquer lugar”, acrescentou.

Thakur disse que Mumbai queria se despedir da nova bola e enfrentar os fiandeiros J&K, mas seus batedores não conseguiram implementar esse plano.

“Vimos no BKC que os jogadores de boliche recebem ajuda na primeira hora a uma hora e meia. Mas uma vez que vemos esta fase, é fácil obter as runas. Se tivéssemos jogado bem esta fase, poderíamos ter marcado muitos pontos”, disse Thakur.

“Muitas vezes era possível ver a umidade desaparecendo rapidamente quando tocávamos aqui. Se os jogadores lançarem o comprimento certo na primeira hora, eles serão capazes de obter postigos. Se errar, vai parecer bom visto de fora, mas muitas vezes os gols não caem.” “Corremos um risco (rebater primeiro), mas não valeu a pena. A ideia era rebater primeiro e depois esperar o giro”, disse ele.

Thakur disse que as condições foram difíceis durante os torneios de bola branca Syed Mushtaq Ali T20 Trophy e Vijay Hazare Trophy, onde sua taxa de defesas foi alta.

No VHT, ele marcou 10 gols em sete partidas com índice de economia de 6,56, enquanto no SMAT terminou em terceiro lugar no ranking de artilheiros com 15 gols em nove partidas, mas com índice de economia de 10,51.

“Se você olhar para o torneio doméstico T20 ou (este) torneio de um dia, a maioria dos times que venceram o sorteio venceram a partida. Os jogos começaram às 9h. O trabalho de socorro dos arremessadores rápidos durou 20 saldos. Perdemos o sorteio para dois bons times e o campo ficou plano depois do almoço”, disse.

“Essas eram pistas que você poderia acertar desde a primeira bola. Você não pode julgar os jogadores nesses casos. Em tais superfícies, qualquer jogador de primeira linha seria atingido; pegue qualquer jogador de primeira linha, ele será atingido. “Os arremessos foram feitos de tal forma que foi fácil marcar 300-350 pontos”, disse ele.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)