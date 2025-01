Sheamus avisa Ludwig Kaiser antes do confronto WWE RAW de 13/01

O Celtic Warrior fez seu retorno no episódio 30/12 do WWE Raw

‘The Celtic Warrior’ Sheamus está ausente da programação da WWE desde 2024 PLE Survivor Series. A final do PLE 2024 aconteceu na Rogers Arena em Vancouver, British Columbia, Canadá.

O guerreiro celta participou da luta Triple Threat contra Bron Breakkaer e Ludwig Kaiser. O título intercontinental de Brekkaer estava em jogo no confronto de ameaça tripla.

Sheamus quebrou uma costela durante a partida e foi forçado a abandonar a ação, enquanto Breakker manteve o título. O Celtic Warrior fez seu retorno surpresa no episódio de 30 de dezembro do Monday Night Raw, onde Kaiser chamou Breakker.

Sheamus apareceu durante o segmento e atacou Kaiser e tentou o chute brogue, mas Kaiser saiu do ringue com habilidade. As duas estrelas agora se enfrentam no episódio desta noite, esta será a primeira partida de Sheamus desde Survivor Series 2024 PLE.

Sheamus declara o início da ‘Era Banger’ no WWE RAW

Antes do confronto, o Guerreiro Celta recorreu às suas redes sociais para fazer um alerta ao Kaiser. Ele também declarou o início da ‘Era Banger’ no WWE RAW na Netflix no SAP Center em San Jose esta noite.

“Netflix e… mate 👉🏻@wwe_kaiser Amanhã começa a Era Banger. #WWERaw”, tuitou o Guerreiro Celta.

Além do confronto entre Celtic Warrior e Kaiser, três partidas foram anunciadas para o show desta noite. O show também contará com as participações de CM Punk, da Campeã Mundial Feminina Rhea Ripley e do Campeão Mundial de Pesos Pesados ​​Gunther.

#MOSTRAR Escalação desta noite: ▫️Finn Balor vs Damian Priest – Street Fight▫️Chad Gable vs Mystery Luchador▫️Sheamus vs Ludwig Kaiser▫️Lyra Valkyria vs Dakota Kai – Finais do Torneio IC Feminino▫️Rhea Ripley aparecerá▫️Gunther aparecerá▫️CM aparecerá#WWE pic.twitter.com/3n9SoGJmEd -KN Wrestling (@knwrestling) 13 de janeiro de 2025

A final da partida intercontinental feminina entre Dakota Kai e Lyra Valkyria está marcada para o show desta noite junto com uma briga de rua entre Damian Priest e Finn Balor. Chad Gable também enfrentará um lutador misterioso no show desta noite em San Jose.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.