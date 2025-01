Shedeur Sanders annuncia i piani per il Draft Day della NFL

Per molti anni, il draft della NFL è stato un evento importante che i fan segnano sui loro calendari.

È un evento di più giorni che dà speranza alle 32 franchigie della lega e segna il culmine di anni di duro lavoro, sudore e lacrime per dozzine di giocatori, poiché essere scelto significa non solo poter giocare nella NFL, ma anche essere in grado di raggiungere un’immediata sicurezza finanziaria e ricchezza generazionale per le loro famiglie.

Sarà un grande giorno per il quarterback Shedeur Sanders dell’Università del Colorado Boulder, che dovrebbe essere uno dei primi giocatori presi, così come per suo padre, il Pro Football Hall of Famer Deion Sanders, che sembra essere il suo allenatore capo a Colorado.

Il giovane Sanders ha detto che invece di iscriversi al draft a Green Bay, Wisconsin, sarà in Colorado.

Sheduer Sanders afferma che non parteciperà al Draft NFL 2025 a Green Bay e trascorrerà il Draft Day in Colorado. (tramite: @SkoBuffsGoBuffs)

pic.twitter.com/8K04ymcMwy — JPAFootball (@jasrifootball) 4 gennaio 2025

Il 22enne ha avuto una stagione eccezionale per i Buffaloes, lanciando per 3.926 yard e 35 touchdown completando il 74,2% dei suoi tentativi di passaggio.

Ha portato la squadra a un record di 9–4, ma ha mancato di poco il taglio per il rinnovato College Football Playoff, cadendo di 22 punti contro la Brigham Young University all’Alamo Bowl.

Il giovane Sanders ha completato 16 dei 23 passaggi per 208 yard e due touchdown, ma ha anche lanciato due intercettazioni, che hanno preoccupato alcuni su come gestirà la pressione di eccellere nella NFL.

Non c’è dubbio inoltre che il successo di suo padre come uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, per non parlare dell’attenzione e del controllo mediatico che genererà, genererà molta ulteriore pressione su di lui.

