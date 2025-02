Ogni stagione di bozza della NFL è il protagonista. A volte il talento di generazioni che tutti conoscono, va al numero uno, e talvolta è un difensore della divisione che può essere una stella o potrebbe essere un busto.

Quest’anno, questo protagonista è Hedieur Sanders. Il potenziale del Colorado è quasi certamente le prime dieci scelte all’anno, che non è in profondità nella posizione del difensore. Una delle più grandi storie che portano a una bozza ad aprile è quando Sanders scende. È Tennessee Titans con numero 1 a scelta? New York Giants n. 3? O che dire di Las Vegas Raiders # 6?

Bene, se le preferenze di Madden di Sanders sono indicative, potrebbe sperare che sia una squadra con la selezione n. 2, Cleveland Browns:

“Mi piace come si muovono lì”, ha detto Sanders in un videogioco su Browns.

Sanders è incredibilmente coraggioso o incredibilmente sicuro se vuole giocare per Browns, il che potrebbe essere una maledizione più grande dello stesso Madden. Browns ha avviato 40 (non errori di digitazione) diversi difensori dal momento che il franchising è tornato alla NFL nel 1999.

È probabile che questo importo aumenterà nel 2025, che si tratti di Sanders o di qualcun altro a Cleveland. Nell’ottobre, il principiante regolare dell’anno scorso Deshaun Watson ha subito un infortunio di Achille alla stagione e ha avuto una nuova battuta d’arresto in questa stagione. Il suo backup Jameis Winston è ora un agente libero che sta ancora riposando come corrispondente digitale di successo di Fox Sports durante il Super Bowl.

È possibile che Sanders non sia lì quando Browns è sull’orologio. L’analista di calcio del Fox Sports College Joel Klatt crede che Sanders dovrebbe essere e sarà la bozza numero uno, che è in gran parte dovuta a creare il campionato di gioco nella creazione di giocate.

E poi c’è suo padre, l’allenatore del Colorado e la fame Famer Famer Deion Sanders’s Football Hall, che non è mai timido nell’esprimere la sua opinione. Ci sono già state voci secondo cui la presenza di Deion potrebbe spaventare alcune squadre dal prendere uno Stediano.

La discussione su dove viene fatto Sanders continuerà a infuriare fino a quando il primo round inizierà il 24 aprile. Ma se finisce a Cleveland, Sanders ha invitato il suo tiro con un piccolo videogioco.

