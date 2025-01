Shedeur Sanders se reunirá com treinadores da NFL no Shrine Bowl, mas não jogará

Shedeur Sanders fará uma aparição no East-West Shrine Bowl neste fim de semana, mas o quarterback não jogará. Sanders foi visto nos bastidores do treino de sábado e supostamente não planeja participar do jogo na próxima semana, de acordo com ESPN.

Em vez disso, você estará em rede. Sanders, que é projetado como uma das duas primeiras escolhas no Draft da NFL de 2025, se reuniu com vários times na sexta-feira, de acordo com vários relatórios. Incluídos nesse grupo estavam os times com as três primeiras escolhas do draft: Tennessee Titans, Cleveland Browns e New York Giants.

Sanders era manchado conversando com o técnico do New York Giants, Brian Daboll, durante o treino de sábado. O ex-quarterback do Colorado já havia demonstrado algum interesse pelos Giants, quando o time fez a primeira escolha geral.

Sanders também causou uma boa impressão no técnico dos Titans, Brian Callahan, que elogiou o quarterback de 22 anos após sua estreia na sexta-feira.

“Dá para perceber que ele foi bem criado”, disse Callahan, via Titãs. “Ele é maduro, tem uma atitude muito sensata e parece ser um cara muito legal. Gostei de conversar com ele. E dá para perceber que ele é um cara que está sob os holofotes. Ele sabe como se cuidar. Ele recebeu dinheiro, então, que tem uma perspectiva financeira. Foi uma primeira impressão muito boa.”

Callahan também elogiou o quarterback do Miami, Cam Ward, que atualmente é considerado a escolha geral nº 1 pelo Yahoo Sports, chamando-o de “incrivelmente talentoso”.