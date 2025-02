Shifrin che si occupa di PTSD, non impedirà il titolo sui mondi di sci

Saalbach-Hinterglem, Austria-Mikaela Shifrin afferma che dopo un incidente a novembre, ha a che fare con disturbo post-traumatico da stress e non impedirà la sua medaglia d’oro nello slalom gigante al campionato mondiale di sci.

Il titolare americano di una vittoria record di 99 campionati mondiali ha subito un duro colpo nell’iniezione quando il 30 novembre è caduto in una gigantesca gara di slalom a Killington nel Vermont, causando un grave trauma obliquo.

“Sono bloccato mentalmente in quanto posso arrivare al livello successivo di tempo e velocità e mettere la forza a turno”, ha detto Shifrin in un messaggio sonoro condiviso con Associated Press lunedì. “E questo tipo di lotta psicologica mentale come il PTSD è più di quanto mi aspettassi.

“Quando ho toccato la terra in Europa, ho pensato che avessimo toccato la terra e avessimo la possibilità di ottenere alcuni giorni di allenamento ricorrenti, sarei stato in grado di migliorare passo dopo passo e il tipo di passione e desiderio di razze superano ogni paura che io sia lui lui aveva “aggiunto.

Qualunque cosa abbia pugnalato in autunno, ciò che ha pugnalato Shiffrin su Killington, ha quasi trafitto la parete addominale e l’intestino crasso. Il mese scorso, ha detto ad Associated Press che il suo infortunio era un “millimetro di abbastanza catastrofico”.

Shifrin ha anche avuto un incidente ad alta velocità su una collina a Cortina D’Allezzo in Italia la scorsa stagione, che lo ha tenuto fuori per sei settimane. Ha discusso della sua preoccupazione con uno psicologo, ha detto Megan Harrod, il portavoce di Shiffrin.

Su Instagram Shifrin ha scritto: “Francamente, non mi aspettavo davvero di sperimentare così tanto di questo tipo di lotta mentale/PTSD in GS dal mio infortunio”.

Shifrin ha vinto l’oro in uno slalom gigante negli ultimi mondi in Francia 2 anni fa

Lo slalom gigante femminile è previsto per giovedì e Shifrin ha dichiarato di “schiacciare l’anima” in modo da non poter difendere il suo titolo.

“Due anni fa ero al mio livello più alto che abbia mai sciato in GS. È stato lo sci GS più divertente “, ha detto Shifrin. “Essere qui ora e non essere in grado di iniziare, è abbastanza straziante.”

Shiffrin è tornata all’evento il mese scorso quando si è classificata decima nello slalom a Courchevel, in Francia, e ha ancora intenzione di correre con lo slalom – il suo miglior evento – nel mondo.

Le velocità di slalom sono inferiori delle velocità nello slalom gigante, quindi il livello di pericolo non è così elevato.

Shiffrin entra nella squadra insieme e abbinato a Breezy Johnson

Attualmente, Shifrin ha deciso di partecipare a un nuovo evento mondiale combinato martedì e si accoppierà con una medaglia d’oro appena incoronata Breza Johnson.

L’evento combinato include un concorrente nella corsa in discesa e l’altro nella corsa dello slalom, il cui due volte si è unito per determinare i risultati finali.

“Non ho la piena capacità, non in uno slalom gigante e non nello slalom”, ha detto Shiffrin. “Ma nello slalom mi sento abbastanza bene.”

Altre squadre americane all’evento sono la medaglia di bronzo Super-G Lauren Macuga e Paul Moltzan; Lindsey Vonn e AJ fanno male; e Jacqueline Wiles e Katie Hensien.

Vonn voleva abbinare a Shiffrin nella “squadra dei sogni” dello sci

Vonn ha guidato la campagna per correre con Shifrin nella “squadra dei sogni” con i due sciatori di maggior successo di tutti i tempi. Tuttavia, lo staff di coaching americano ha scelto l’associazione in base ai “migliori risultati della stagione” in entrambi gli eventi.

“Perché non mi sorprendo?”

Quindi Vonn ha aggiunto un nuovo post X, che ha detto: “Il giocatore è sempre stato una squadra e sostengo la mia squadra, non importa. Era di supporto e rispettoso, e questo non sarebbe mai cambiato ”, ha detto Vonn, chiuso con l’emoji della bandiera degli Stati Uniti.

Shiffrin ha un legame speciale con Johnson

La vittoria in discesa di Johnson ha significato la sua prima vittoria ovunque a questo livello, incluso il campionato del mondo.

“Creedzy e io corriamo insieme da quando avevamo 11 anni. Eravamo insieme nella Whistler Cup e Topolino “, ha detto Shifrin con riferimento a due prestigiosi eventi junior. “Eravamo compagni di stanza, concorrenti, amici … Sarà fantastico portare questo cerchio.”

Johnson è tornato di recente da un divieto di 14 mesi per tre violazioni del “soggiorno” nel protocollo antidoping.

“Conosce le sfide mentali di questo sport meglio di chiunque altro”, ha detto Shifrin. “Ha combattuto per arrivare qui, e ora è una campionessa del mondo … la sua strada, la sua ghiaia e la determinazione sono state ispirate dall’inferno.”

Shifrin ha aggiunto che il combinato è “come questo piccolo lampo di speranza, che possiamo farlo e può essere divertente. Potrebbe non essere così spaventoso.

Shiffrin spera di tornare a GS alla fine di questo mese

Shifrin spera di tornare allo slalom gigante nel fine settimana del mondo ai Mondiali in Italia, dove sono previste due gare GS e slalom.

Shiffrin ha bisogno di un’altra vittoria per ottenere una vittoria record di 100 campionati mondiali.

Ha detto che rimandando il suo GS per tornare per ora, “Ci avrebbe comprato solo un po ‘più di tempo per ordinare un po’ di più le cose”.