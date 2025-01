Shilo Sanders si confronta con Donald Trump con i suoi critici

Mentre il quarterback del Colorado Shedeur Sanders è nella miscela per essere potenzialmente la scelta al numero 1 nella bozza della NFL di aprile, anche suo fratello Shilo è nella bozza che questa Scehee sta per entrare in precedenti discussioni operative.

Un modo per farti un po ‘più di attenzione è confrontarti con il presidente, che è esattamente quello che Shilo ha fatto in un recente video virale.

L’analista Joe Bonham ha condiviso un video di Shilo sotto il santuario est-ovest, fallo contro tutti. Non voglio esserne sicuro da quello … quando lavori sul tuo mestiere, la gente ti rovinano costantemente. Sono solo interessato a ciò che gli scout pensano di essere interessato a ciò che Coach Prime pensa la mia famiglia e ho una buona cerchia intorno a me, quindi non lascio davvero che quelle cose mi influenzassero. “

Potente: Shilo Sanders si confronta con il presidente Donald Trump quando si tratta di odiatori che cercano di abbatterlo: “Lo fanno contro il nostro presidente; lo fanno contro tutti.” Un futuro luminoso per lui 📈 (Via @Jebonham15?pic.twitter.com/d8tang3cby – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 31 gennaio 2025

L’intervistatore non ha nemmeno posto a Shilo una domanda specifica, dandogli la libertà di condividere ciò che voleva.

Pertanto, la risposta di Shilo è stata piuttosto significativa.

La famiglia Sanders sa sicuramente come innescare una discussione, ma questo non dovrebbe influire sul suo progetto di magazzino.

Shilo è visto da molti come un potenziale giorno-tre pick dopo aver trascorso sei anni al college (due ciascuno nella Carolina del Sud, Jackson State e Colorado), e ha pubblicato oltre 67 affrontando il tango di intercettazione e forzato cinque armeggi durante questo periodo.

