Shohei Ohtani diz que ainda está curando uma cirurgia no ombro fora da estação, ele acha que pode ser lançado em maio

Shohei Ohtani está presente em seu segundo treinamento de primavera com o Los Angeles Dodgers. É o primeiro em que ele trabalha como jogador bidirecional.

Depois de uma temporada trabalhando apenas como uma massa designada enquanto ele foi curado de uma cirurgia de 2023 para reparar uma UCL rasgada e depois em cirurgia no ombro. Chegue nesta primavera e retorne seu jarro em maio, por Bob NightTagale dos EUA hoje.

Ohtani espera lançar sua primeira sessão de bullpen neste fim de semana e já está lançando todos os seus lançamentos em terrenos planos, de acordo com Fabian Ardaya do Atletismo. No entanto, o gerente de Dodgers Dave Roberts Ele disse antes O que é improvável que Ohtani seja um jogo de treinamento de primavera.

O progresso de Ohtani como massa, no entanto, parece estar progredindo como de costume.

Tudo isso está de acordo com o que foi dito no Fanfest dos Dodgers no início deste mês. Originalmente, esperava -se que Ohtani estivesse pronta para lançar o dia de abertura em 2025, mas o Labr rasgado que sofreu no jogo 2 da World Series apoiou essa linha do tempo.

Tornar o retorno de Ohtani ao lançamento complicado é o fato de que os Dodgers não querem perdê -lo como DH para um único jogo. O gerente geral dos Dodgers, Brandon Gomes, disse que passará diretamente dos jogos simulados para os jogos da Royal MLB, sem passar por uma tarefa de reabilitação em menores.

A boa notícia para os Dodgers, ou pelo menos uma de suas muitas boas notícias, é que eles não precisam de Ohtani como arremessador no curto prazo. Eles já têm uma rotação com Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow e Roki Sasaki, com Tony Gonsolin, Dustin May, Landon Knack, Bobby Miller e muitos mais competindo pelos dois pontos finais do que os Dodgers indicaram que serão um A A. Seis- rotação do homem.

No entanto, o retorno de Ohtani daria aos Dodgers um local de lista gratuita, que eles podem usar para expandir um bullpen que terá que se limitar a apenas sete arremessadores enquanto estiver fora.

Os Dodgers estão programados para começar sua temporada contra o Chicago Puppies in the Japan Series em 18 de março.