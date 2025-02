Shohei Ohtani, dos Dodgers, atinge 92-94 mph na sessão de bullpen de 14 arremessos, fazendo com que Dave Roberts seja otimista

Os Dodgers de Los Angeles começam a defesa de seu campeão da World Series 2024 The Picture Player, Hyeseong Kim e o jardineiro Michael conforta.

Que empurrou a folha de pagamento da equipe até Um $ 379 milhões relatadoO maior da história do beisebol.

No entanto, Shohei Ohtani continua sendo a estrela global dos Dodgers, quando ganhou seu terceiro prêmio de MVP (primeiro na Liga Nacional) e se torna o primeiro jogador da Major League.

Surpreendentemente, o Ohtani pode oferecer ainda mais aos Dodgers em 2025 porque a sensação de dois caminhos não foi lançada na última temporada enquanto se recuperava da cirurgia do cotovelo. Mas espera -se que ele seja lançado este ano e tenha dado um grande passo para retornar ao Mound no sábado, lançando sua primeira sessão de bullpen no complexo de treinamento de primavera de Dodgers em Glendale, Arizona.

Ohtani lançou 14 arremessos durante a sessão, a primeira desde a temporada passada. Rancing rapidamente duas costuras e quatro costuras, atingiu 92 a 94 mph na pistola de radar, enquanto repórteres e fãs assistiam.

“Para um primeiro dia, isso é ótimo”, o gerente de Dodgers Dave Roberts Ele disse mais tarde.

“Eu estava olhando cedo na velocidade e depois estava procurando suas duas florestas, a profundidade e o movimento das duas costas”, acrescentou Roberts, acrescentou, Via Bob NightTagale do USA Today. “Então, apenas para alinhá -lo com o que você sente. Mas é interessante que é muito bom saber o que as coisas fazem e, portanto, muitos de seus pensamentos estão alinhados com o que a métrica diz”.

Roberts projetou que Ohtani Eles poderiam enfrentar rebatedores No final do acampamento da primavera, antes da equipe ir para Tóquio e um conjunto de dois jogos contra os filhotes de Chicago de 18 a 19 de março. No entanto, provavelmente não será lançado em nenhum conjunto da Cactus League.

Não se espera que Ohtani esteja pronta para ser lançada durante os dois primeiros meses da temporada, projetada para levar o monte em algum momento de maio. Essa será a primeira vez que será lançada em um jogo da liga principal desde 23 de agosto de 2023.

Até que Ohtani esteja disponível para lançamento, Roberts espera Dodgers trabalhar com uma rotação de cinco homens Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow e Sasaki, com até seis arremessadores competindo pelo quinto lugar, incluindo Tony Gonsolin, Dustin May e Bobby Miller.

A melhor temporada de Ohtani na MLB como arremessador foi 2022, quando fez 28 aberturas e terminou com um recorde de 15-9, eficácia de 2,33 e 219 strikeouts em 166 ingressos. Possui uma era profissional de 3.01 com uma taxa de 11,4 ks por nove entradas em 86 aberturas.