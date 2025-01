Shrachi Rarh Bengal Tigers derrotou Delhi SG Pipers, último colocado, para permanecer na disputa final

Os Shrachi Rarh Bengal Tigers não devem apenas vencer, mas também vencer em grande para ultrapassar Soorma como vice-campeão.

Shrachi Rarh Bengal Tigers derrotou Delhi SG Pipers na Liga Feminina de Hóquei da Índia 2024-25 no Estádio Marang Gomke Jaipal Singh Munda na quarta-feira. Kathryn Mullan (21′ e 33′) marcou dois gols para os Tigres de Bengala.

Foi um primeiro quarto interessante, com as duas equipes lutando pelo domínio do meio-campo. A única oportunidade de gol do quarto foi criada pelo Bengal Tigers Shrachi Rarh, quando ganhou um escanteio de pênalti aos 13 minutos. O remate do capitão Udita foi recebido pela defesa do SG Pipers.

Delhi SG Pipers começou bem o segundo quarto ao vencer o primeiro pênalti da partida. O movimento de arrasto de Deepika foi brilhantemente negado pela goleira do Bengal Tigers, Jennifer Rizzo.

Os Tigres assumiram a liderança aos 21 minutos graças a Mullan. A irlandesa fez muito bem ao levar a bola até a entrada da área e, de costas para o gol, bateu o goleiro Bansari Solanki. Eles fizeram bem em controlar o fluxo da partida ao defender sua zona de 23 metros e ameaçar a defesa do SG Pipers no contra-ataque.

Não demorou muito até o terceiro quarto para os Tigres marcarem e Mullan marcou o segundo da noite. O gol, porém, foi marcado por Lalremsiami, que fez uma brilhante corrida solo pelo canal direito e cruzou a linha do gol antes de mandar a bola para Mullan bater.

Os SG Pipers foram pressionados a dar tudo de si em busca do gol, ao conseguirem 13 rebatidas circulares no terceiro quarto. A defesa do Bengal Tigers se saiu muito bem ao limitar o SG Pipers a apenas três chutes a gol.

Foi uma história semelhante no último quarto, quando os SG Pipers continuaram a pressionar a defesa do Bengal Tigers. No entanto, não foi a noite deles, pois os Tigres de Bengala conseguiram garantir uma vitória importante.

Com esta vitória, o Bengal Tigers soma sete pontos, menos três que JSW Soorma Club e Odisha Warriors. O Bengal Tigers precisa de uma grande vitória no jogo final contra o Soorma Hockey Club para ter alguma chance de chegar à final.

