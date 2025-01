Shreyas Iyer "Falta de comunicação" da reivindicação KKR destruída pela ex-estrela indiana: "posso confirmar…"

Shreyas Iyer, capitão da equipe vencedora do IPL 2024, Kolkata Knight Riders, fez uma declaração surpreendente na segunda-feira. O capitão vencedor do IPL não foi contratado pela KKR e Iyer quebrou o silêncio sobre o assunto. Ele disse que houve falta de comunicação por parte da equipe, de propriedade de Shah Rukh Khan. Ele então disse que estava “preocupado” com o que estava acontecendo. No entanto, o ex-abridor da Índia, Aakash Chopra, refutou essas afirmações citando “fontes”.

“É óbvio que conversamos logo após o Campeonato IPL. No entanto, houve uma pausa durante vários meses e não fizemos nenhum esforço real para falar sobre detenção. Fiquei confuso com o que estava acontecendo. Então, devido à falta de comunicação, chegamos a uma situação em que nos separamos mutuamente e foi isso”, disse Shreyas Iyer ao Indian Express.

“Sim, claro que estou decepcionado porque quando não há linha de comunicação e se você descobre algo uma semana antes da data da prisão, claramente há algo faltando. Então tive que atender o telefone. Deixa para lá. está escrito, vai acontecer.”

No entanto, Aakash Chopra, ex-jogador do Kolkata Knight Riders, negou essas alegações.

“Shreyas Iyer era o capitão. Originalmente ele deveria estar presente. No entanto, de acordo com o depoimento de Iyer, a KKR não conversou com ele. Posso agora confirmar que foram realizadas conversações. Na verdade, foram longas conversas. Houve algumas reuniões em que não se chegou a acordo, mas isso é outro assunto, não quero explicar, mas foi apenas “isso” – Aakash Chopra. ele disse sozinho YouTube canal.

“Shreyas também tinha algumas preocupações. Shreyas tinha algumas preocupações e o que aconteceu é bastante interessante. Às vezes você começa a pensar:carma é real‘, você nunca sabe. No entanto, Shreyas percebeu isso e disse que “não houve discussão”. Confirmo que houve conversações. Eu também tenho minhas fontes.