Shreyas Iyer não tem expectativas após o sucesso de Prithvi Shaw: "Todo o resto será…"

Batter Prithvi Shaw era uma das melhores perspectivas do críquete mundial quando entrou em cena pela primeira vez em 2018. No entanto, controvérsias fora de campo e falta de preparo físico fizeram com que o talentoso batedor caísse em desgraça tanto com as seleções indianas quanto com as nacionais. Bombaim. O jogador também não foi vendido no mega leilão IPL 2025 no ano passado, após ser liberado pela Delhi Capitals. Enquanto Shaw busca reviver sua carreira, o batedor e companheiro de equipe de Mumbai, Shreyas Iyer, deu alguns conselhos para o jovem de 25 anos.

Iyer sugeriu que embora todos estejam cientes do potencial de Shaw como batedor, este último precisa melhorar sua preparação física e tudo se encaixará para ele.

“Prithvi Shaw também começou com uma ótima atuação. Ele foi muito abençoado por cronometrar a bola e chutar em grande velocidade. Todos nós da banda sentimos que fomos abençoados com esse talento fenomenal. Então ele simplesmente tem que fazer isso.” concentre-se em sua ética de trabalho e todo o resto virá”, disse Iyer Expresso indiano.

Shaw está atualmente trabalhando em sua preparação física e recentemente foi visto participando das comemorações do 50º aniversário do Estádio Wankhede.

Ele jogou pela última vez por Mumbai no Troféu Syed Mushtaq Ali antes de ser retirado do time no meio do torneio. Ele não participou do recém-concluído Troféu Vijay Hazare e provavelmente também perderá as próximas rodadas do Troféu Ranji.

A próxima partida de Mumbai será contra Jammu e Caxemira, no Bandra Kurla Complex Ground, no dia 23 de janeiro. Nesta partida, o capitão indiano Rohit Sharma retornará com o Troféu Ranji após uma ausência de dez anos.

O BCCI tornou obrigatória a participação no críquete nacional para todos os jogadores. Jogadores como Rishabh Pant e Yashasvi Jaiswal também jogarão no Troféu Ranji na próxima temporada, enquanto Virat Kohli provavelmente participará da segunda rodada de partidas por Delhi.