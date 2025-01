Shrine Bowl 2025: Shedeur Sanders, Kyle McCord e outras grandes perspectivas para assistir no jogo das estrelas da faculdade

Ele futebol universitário A temporada terminou com o estado de Ohio sendo coroado campeão e agora o Draft de 2025 da NFL está chegando. Uma das próximas oportunidades para os avaliadores de talentos se familiarizarem com os candidatos elegíveis para o draft deste ano é no Shrine Bowl, que começa neste fim de semana.

Veja como assistir e alguns dos principais clientes em potencial participando do evento de estrelas da faculdade deste ano:

Todos os horários ET

Shrine Bowl onde assistir



Data: Quinta-feira, 30 de janeiro | Tempo: 20h, horário do leste

Quinta-feira, 30 de janeiro | 20h, horário do leste Localização: Estádio AT&T (Arlington, Texas)

Estádio AT&T (Arlington, Texas) TV: NFL Rede | Fluxo: fubo teste gratuito

Cronograma de treinos do Shrine Bowl

Sábado, 25 de janeiro (Equipe Leste: 8h15 às 9h45; Equipe Oeste: 10h às 11h30)

Domingo, 26 de janeiro (Equipe Leste: 10h às 11h30; Equipe Oeste: 8h15 às 9h45)

Segunda-feira, 27 de janeiro (Equipe Leste: 8h15 às 9h45; Equipe Oeste: 10h às 11h30)

Terça-feira, 28 de janeiro (Equipe Leste: 10h às 11h30; Equipe Oeste: 8h15 às 9h45)

Principais clientes em potencial do Shrine Bowl

Classificação do cliente potencial: Nº 9 (QB Nº 2)

Sanders entra no evento como um dos prospectos mais examinados da América. Há muita pressão com o filho de Deion Sanders ocupando a posição mais importante em campo. O quarterback mostrou que é capaz de dar atenção e levantar seu time nos grandes momentos. Ele arremessou 3.000 jardas e 25 touchdowns com não mais que 10 interceptações em cada uma das últimas quatro temporadas. A crença é que ele será um dos primeiros quarterbacks a ouvir seu nome ser chamado no draft de abril.

O irmão mais velho de Sanders, o segurança do Colorado Shilo Sanders, também participa do evento.

Classificação de chumbo: Nº 19 (Nº 2 CB)

Revel fez muito barulho em torno de seu nome no início da temporada, mas uma lesão encerrou tudo prematuramente. Revel é incrivelmente longo, com 1,80 metro e registrou duas interceptações nos três primeiros jogos do Pirates. Ele não poderá realizar atividades físicas por conta da lesão, mas Revel tem a chance de ouvir seu nome ser chamado na primeira rodada do draft de abril.

Classificação de chumbo: Nº 24 (Nº 3 DL)

Com 1,80 metro e 339 libras, Grant se apresenta como um nose tackle tradicional que preencherá duas lacunas no jogo de corrida e restringirá a quantidade de espaço que as equipes têm para trabalhar no ataque. Ele não oferece muito em termos de pass rush, mas sua capacidade atlética é boa em relação ao seu tamanho.

Classificação de chumbo: Nº 65 (Nº 13 DL)

West não tem comprimento ideal, mas está sempre em movimento. Ele tem boa massa para subir nos quadris dos bloqueadores e abrir caminho para o backfield. A transferência do estado de Kent tem mãos pesadas e faz um bom trabalho na desconstrução de blocos, mas carece do comprimento ideal.

Classificação de chumbo: Nº 104 (Nº 17 DL)

Pegeus é uma bola de energia cortada. Apesar de ter 1,80 metro e 325 libras, ele ocasionalmente se alinhará no final para os Razorbacks. Em 2024, registrou 3,5 sacas. O nativo do Mississippi tem uma ampla gama de movimentos de pressão. Ele assinou com Auburn após terminar o ensino médio e começou sua carreira universitária como um tight end. A transição para o lado defensivo da bola só ocorreu na primavera de 2021.

Classificação de chumbo: Nº 106 (QB Nº 5)

Grande parte da culpa pela conclusão da temporada de 2023 do estado de Ohio recaiu sobre McCord, e isso resultou em um quarterback supermotivado na primeira temporada de Fran Brown como técnico do Orange. McCord mostrou grande liderança ao lançar 4.779 jardas, 34 touchdowns e 12 interceptações.

Classificação de chumbo: Nº 146 (Nº 25 DL)

Baron começou sua carreira no Tennessee, foi transferido para Ole Miss, foi transferido para Louisville e depois desembarcou em Miami. Embora sua jornada incluísse várias paradas, ele teve a sexta maior taxa de pressão (20,3%) no futebol universitário entre os jogadores com pelo menos 150 passes rush snaps na última temporada, de acordo com a TruMedia. Baron acumulou 11,5 sacks no total nas últimas duas temporadas.

Classificação de chumbo: Nº 150 (Nº 23 CB)

Há alguns anos, Villanova produziu um cornerback pouco discutido chamado Christian Benford, que tem sido sólido no Bills. Waxter tem bom comprimento e ótima produção, tendo permitido apenas 157 jardas e um touchdown nesta temporada, segundo TruMedia.

Classificação de chumbo: Nº 183 (LIO nº 10)

Wehr jogou como right tackle na temporada passada pelos Bobcats, mas sua capacidade atlética limitada exigiu uma mudança interna. Ele jogou como guarda na temporada passada, mas até conseguiu jogar como pivô. Um jogador com esse nível de versatilidade posicional é valioso para equipes que buscam preencher um número limitado de vagas no elenco no outono. Wehr tem uma técnica muito boa e faz um bom trabalho movimentando as mãos e os pés durante a participação.

A lista completa do Shrine Bowl pode ser encontrada encontrado aqui.

2025 Draft da NFL acontecerá de 24 a 26 de abril no Lambeau Field em Green Bay, Wisconsin. Você pode encontrar mais cobertura de rascunhos em CBSSports.com, incluindo rascunhos semanais e um rascunho disponível regularmente. Observe os clientes em potencial elegíveis..