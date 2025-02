Shrivalli Bhamidipaty, Rutuja Bosale avança para as quartas de final

Os dois pares duplos da Índia progrediram no que foi um dia frutífero no Mumbai Open 2025.

Shrivalli Bhamidipaty, Riya Bhatia, Parthana Thombare e Rutuja Bhosale entraram na fase das quartas de final do L&T Mumbai Open 2025, depois do que foi um dia frutífero para as duplas das duplas da Índia. A dupla de Shrivalli e Riya saíram vitoriosos sobre Mai Hontama do Japão e Kyoka Okamura, enquanto Prarthana Thombare ao lado dela, a companheira holandesa Arianne Hartono, também venceu sua gravata.

Em uma amostra notável de determinação e compostura, Lanlana Taraudee, da Tailândia, surpreendeu a encosta do terceiro local, Anna Karolina Schmiedlova, em sets retos, 7-6, 6-4. A média de 20 anos demonstrou maturidade, superando seu oponente de 30 anos com planos de tiro eficazes e um impressionante jogo de rede.

O primeiro set viu uma batalha feroz, enquanto os dois jogadores mantiveram seus serviços até Taraudee liderar por 5-4. Apesar de hesitar sob pressão e permitir que Schmiedlova nivelasse a pontuação, as manifestações de referência compostas por tararudee e as primeiras agressivas serviram decisivas ao fechar o desempate.

Schmiedlova, conhecido por sua resiliência, lutou duro, mas era frequentemente pego pelas seleções inteligentes dos tiros de Taraudee. O segundo conjunto permaneceu muito disputado, com Schmiedlova recuando com direitos poderosos. No entanto, os jogos de serviço consistentes de Taraudee e as abordagens estratégicas nos momentos -chave selaram sua notável vitória.

Em outra festa de singles cativante, Mai Hontama, do Japão, enfrentou Alexandra Eala de Filipinas em um concurso cheio de intensidade e drama. Hontama garantiu a vitória em cenários corretos, 7-6, 6-2, mostrando sua capacidade de permanecer composto em situações de alta pressão. O primeiro set foram manifestações de linha de base implacáveis, já que os dois jogadores avançaram para o limite.

Eala forçou um desempate com seu espírito de luta, mas ficou aquém quando Hontama manteve seu saldo para vencer o set. O segundo set foi igualmente competitivo, com os erros de Eala em pontos cruciais que permitiram que Hontama fosse vitorioso.

Na ação dupla, a dupla-indiana holandesa de Arianne Hartono e Prothana Thombare ofereceram uma performance dominante, derrotando Peangtran Plipuech da Tailândia e Naho Sato do Japão em corridas, 6-2, 6-3. Sua excelente coordenação e colocação de vôlei estratégicas foram fatores -chave em seu triunfo. Os retornos agressivos de Hartono, combinados com o jogo de rede habilidoso da Thombare, deixaram seus oponentes lutando para encontrar uma resposta.

Por outro lado, a quinta semente suíça Jil Teichmann excedeu um severo desafio de Arianne Hartono, da Holanda, em uma das partidas mais emocionantes do torneio até agora. Teichmann teve que cavar profundamente depois de abandonar o primeiro set para garantir uma vitória por 6-7, 6-3.

O partido mostrou a dureza mental de Teichmann e a aptidão superior, que foi fundamental no conjunto decisivo. O estilo agressivo de Hartono manteve Teichmann nos dedos dos pés, mas o jogador suíço confiava em seu poderoso revés e experiência para prevalecer.

Em uma emocionante reunião dupla, Shrivalli Bhamidipaty, da Índia e Riya Bhatia, alcançou uma vitória sensacional contra Mai Hontama do Japão e Kyoka Okamura. A partida se estendeu a um super-tiebreaker tenso do terceiro set, com a dupla indiana emergente vitoriosa por 5-7, 6-2, 10-7. Apesar de perder o primeiro set, Bhamidipaty e Bhatia mostraram uma notável resistência e adaptabilidade para mudar o jogo.

Seu jogo líquido agressivo e a colocação estratégica sob pressão provaram ser decisivos, garantindo uma vitória memorável.

Eden Silva da Grã-Bretanha e Anastasia Tikhonova de Rússia também exibiu sua habilidade com um conjunto de 6-2 e 6-3. As águas de vôlei e o domínio de Tikhonova de Silva da linha de base fizeram de um casal formidável, deixando seus oponentes lutando para encontrar o ritmo.

Nao Hibino, do Japão, e Oksana Kalashnikova de Georgia, as principais sementes do empate em duplas, obtiveram uma vitória dominante por 7-6, 6-2 em sua partida. Sua excelente química e jogo tático demonstraram demais para seus oponentes. O voleio de precisão de Hibino, combinado com os poderosos serviços de Kalashnikova, fez do casal uma força imparável na quadra.

Em outro conflito duplo, a dupla Anastasia Anastasia Anastasia e Ekaterina Pridankina, em segundo lugar da Rússia, demonstrou seu domínio com uma vitória clínica por 6-4, 6-4 sobre Alex Eala e Chia Yi Tsao, das Filipinas. O poderoso jogo de referência do casal russo e as placações estratégicas de armas provaram ser decisivas em sua boa vitória

Alicia Barnett, da Grã -Bretanha, e Rutuja Bhosale, da Índia, progrediram para a próxima rodada depois de receber uma caminhada contra Tsarina Dijas e Ekaterina Yashina.

A série L&T Mumbai Open WTA 125 estará disponível para transmissão ao vivo nos canais MSLTA, Pasar Bharati Sports e Sportzworkz Youtube.

