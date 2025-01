Shruti Kotwal analisa a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e deseja aos patinadores antes do KIWG 2025

Shruti Kotwal estará de olho nos próximos Jogos de Inverno Khelo Índia 2025 em Ladakh, enquanto treina nos Estados Unidos para os Jogos Asiáticos de Inverno, que serão realizados na China em fevereiro. A primeira patinadora de velocidade profissional da Índia participou do KIWG do ano passado e teve desempenhos excelentes em sua primeira aparição nos Jogos. O jogador de Pune, de 33 anos, liderará a seleção indiana nos Jogos Asiáticos de Inverno em Harbin, China, de 7 a 14 de fevereiro. O Ministério do Esporte aprovou uma equipe de 41 atletas para o AWG.

Isso inclui patinadores de velocidade e sua equipe de apoio. Esta será a segunda participação de Shruti no AWG depois de 2017, quando a competição asiática foi realizada pela última vez no Japão.





“Estes serão meus segundos Jogos Asiáticos de Inverno e estou animado para competir novamente. Países como Coreia do Sul, Japão e China produzem consistentemente patinadores fortes que são técnica e fisicamente excepcionais. Já enfrentei alguns desses jogadores em eventos anteriores e entendo seus pontos fortes. É um terreno difícil, mas vejo cada corrida como uma oportunidade para ultrapassar os meus limites e melhorar o meu desempenho”, disse Shruti em entrevista à SAI Media.

Shruti Kotwal está atualmente treinando no Oval Olímpico de Utah, nos EUA. O treinamento no centro de patinação de velocidade indoor construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 desempenhou um papel importante na carreira de Shruti.

“O treinamento nos EUA, especialmente em locais como o Oval Olímpico de Utah, mudou o jogo. O contacto com treinadores de classe mundial, metodologias de treino avançadas e o acesso a uma das pistas de gelo mais rápidas do mundo melhoraram significativamente a minha técnica, resistência e velocidade.

“Competir e observar os melhores patinadores daqui me forçou a refinar minhas habilidades e entender os detalhes do esporte. O ambiente foi extremamente motivador e desafiador, o que acelerou meu progresso”, disse Shruti.

O AWG será uma grande oportunidade para testar sua coragem contra os melhores patinadores do mundo e se qualificar para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, disse Shruti. “Estou concentrando minha qualificação olímpica nos 500m e 1000m. Os requisitos de tempo são extremamente exigentes – menos de 40 segundos para 500m e menos de 1:20 para 1000m. Meu recorde nacional indiano é de 41,97 segundos e tenho que patinar para me qualificar. a menos de 40 segundos de distância”, disse Shruti.

Pela primeira vez na China, a Índia será representada por um grupo tão grande de patinadores. Em 2017, eram apenas três atletas, todos patinadores. Vários patinadores de velocidade indianos estão treinando na Coreia antes de Harbin 2025. Pelo menos 24 países participarão do AWG.

Shruti disse que os Jogos de Inverno Khelo na Índia são uma plataforma ideal para patinadores que desejam ter sucesso em torneios internacionais. “Os Jogos de Inverno Khelo na Índia reúnem todos. Isso realmente ajuda a promover o esporte. Não tínhamos isso quando começamos e acho que os patinadores têm muita sorte agora”, disse Shruti.

A primeira etapa dos Jogos de Inverno Khelo Índia 2025 começará no dia 23 de janeiro em Ladakh. A competição de patinação será realizada no NDS Stadium e Gupuks Pond em Leh. Pelo menos 150 patinadores de velocidade serão vistos em ação.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi publicada a partir de um comunicado à imprensa)