Shubman Gill estava em seus elementos na terceira Índia vs. O ODI da Inglaterra, quando um bastão de 25 anos atingiu uma pequena idade para estender seu remendo roxo. Entrando nos 2025 Trophy Masters, os resultados da Gill de 87, 60 e 112 conhecerão a equipe indiana, que luta contra a figura ausente de vários jogadores mais velhos. Até o jogador Jasprit Bumrah é excluído devido a lesão. Nesse cenário, performances e forma como Shubman Gill são muito importantes para a página liderada por Rohit Sharma. Contra a Inglaterra, na quarta -feira, Shubman Gill mixou cautela com agressão e estandes de chave costurados com Virat Kohli, Shreyas Iyer.

Gill alcançou uma figura tripla em apenas 95 bolas, e com ele se tornou o primeiro jogador indiano que disparou cem anos em seu 50º ODI. Gill também é o mais rápido em termos de outros (50) a sete séculos de ODI. Gill é o quinto Krykiecist e o primeiro indiano que venceu um século em todos os três formatos.

Cem no lugar nos três formatos

FAF du Plessis – Wanderers, Joanesburgo

David Warner – Adelaide Oval

Babar Azam – Estádio Nacional, Karachi

Quinton de Kock – Supersport Park, Centurion

Shubman Gill – Mãe, Ahmedabad

Apenas uma semana resta para os mestres da ICC de 2025 Masters, o India Szyper Rohit Sharma e Shubman Gill estão fechando primeiro no ranking dos jogadores de homens de Odi.

Na última atualização do ranking, o capitão Paquistão Babar Azam manteve sua posição primeiro, mas a dupla indiana fecha após bons esforços durante a série ODI contra a Inglaterra.

Gill ganhou um lugar para ir para o segundo lugar no ranking mais recente do banner ODI e há apenas cinco pontos de avaliação de Babar após meio século com a Inglaterra, enquanto Rohit, em terceiro lugar, tem 13 pontos de classificação do Paquistão à direita -Hander Após seu maravilhoso século em Cuttack.

Vários outros batoners destacados introduziram novamente o ranking da ODI quando as equipes estão se preparando para o evento da ICC da sequência. Fakhar Zaman, do Paquistão, ocupa o 13º lugar, e Kane Williamson, da Nova Zelândia (29), Jos Buttler da Inglaterra (38), Devon Conway (40.) e Joe Root (51.) também retornaram à zona depois de retornar para 50 – – No críquete.

A competição entre as tigelas é igualmente feroz, com apenas 18 pontos de classificação separando Rashid Khan, Maheesh Theekshan, Bernard Scholtz, Shaheen Afridi e Kuldeep Yadav entre os cinco primeiros para Melon Odi.

Enquanto isso, o versátil Ravindra Jadiej (11) e Mohammed Shami (13) subiu o ranking após boas apresentações na série da Inglaterra.

Um veterano do Afeganistão, Mohammad Nabi mantém uma vantagem estreita no topo do ranking ODI para versátil, com a Nova Zelândia Mitchell Santner (dois lugares a sete) entre os maiores nesta semana.

Os últimos rankings de teste também registraram um movimento significativo depois de vencer a série de testes australianos sobre o Sri Lanka na vitória de Galle e Irlanda contra o Zimbábue em Bulawayo.

Com cartuchos de IANS