Shubman Gill foi retirado do teste de Melbourne durante o BGT 2024-25.

Shubman Gill é considerado o futuro das rebatidas indianas. O jovem de 25 anos fez seu nome no cenário mundial ao marcar três séculos no IPL 2023. Ele continuou sua forma impressionante no críquete limitado e também tem um século duplo ODI em seu nome.

Gill, no entanto, ainda não alcançou consistência no teste de críquete. O batedor do Punjab disputou 32 testes, marcando 1.893 corridas com uma média de 35, o que não reflete seu imenso potencial. Embora tenha mostrado brilho regularmente, ele não venceu partidas sozinho pela Índia nos testes.

Gill lutou para causar impacto no recém-concluído Troféu Border-Gavaskar 2024-25 na Austrália. Depois de perder a primeira partida devido a uma lesão no polegar, ele voltou para o segundo e terceiro testes, mas foi dispensado para o Boxing Day Test em Melbourne.

Recentemente, ele também foi excluído da seleção T20I para a série em casa contra a Inglaterra. Com a série ODI começando em 6 de fevereiro, tem havido discussões sobre se os jogadores indianos não selecionados para o formato mais curto participarão da segunda metade da temporada 2024/25 do Troféu Ranji.

Shubman Gill jogará na próxima partida do Troféu Ranji do Punjab?

Shubman Gill confirmou sua disponibilidade para a próxima partida do Troféu Ranji do Punjab contra o Karnataka, no Estádio M. Chinnaswamy, em Bengaluru, a partir de 23 de janeiro. A última aparição de Gill no Troféu Ranji foi em 2022, quando jogou nas quartas de final contra o Madhya Pradesh.

Seu retorno para a partida contra o Karnataka dará um grande impulso às chances do Punjab de se classificar para os playoffs. O Punjab está atualmente em quinto lugar no Grupo A, com apenas uma vitória em cinco partidas.

O retorno de Gill dará força ao time do Punjab, que não poderá contar com Abhishek Sharma e Arshdeep Singh, selecionados para a série T20I contra a Inglaterra. A gestão indiana espera que Gill encontre a forma antes dos ODIs contra a Inglaterra e do próximo ICC Champions Trophy 2025.

