Shubman Gill ‘ Lambi Race Ka Ghoda ” Mas essa estrela da Índia recebe uma classificação de 10/10 em 1.

O ex -Krykiecista Sanjay Manjrekar escolheu Shubman Gill como um jogador que estará em grilos indianos por um longo tempo. Além do MasterClass Gill, o Manjrek também ficou impressionado com o jogo “Flawless” de Shreyas Iyer e avaliou seu Warrior 59 (36) 10/10 em “Quality”. Gill e Shreyas estavam no triunfo Avant -Garde da Índia no primeiro ODI contra a Inglaterra. Quando o capitão Rohit Sharma e o estreante Yashasvi Jaiswal deixaram a Índia em bagunça em 19/2, enquanto perseguia 249, Gill e Iyer caíram profundamente para impedir que as entradas se desmoronem.

Com uma técnica perfeita e natureza não convencional em seus tiros, Gill e Iyer levantaram a parceria de 94 velocidades para direcionar a Índia a partir da posição quando foram para o gelo fino.

Enquanto Gill, durante 87 (96), confiava em sua aptidão de defesa, Shreyas assumiu o fardo de atirar nos ombros. Graças à ampla gama de tiros e ao ideal para a imagem de moagem, ele manteve um fluxo saudável.

Sua rápida viagem foi concluída por Jacob Bethell, que o prendeu pouco antes dos troncos por 59 (36). Para um manjrekar, foi a melhor mudança que ele viu de Shreyas.

“Eu sei que, por enquanto, existem apenas 58. Mas deve ser as melhores entradas de Shreyas Iyer! Devido à natureza impecável do jogo de impacto, a gama de tiros e a relativa ortodoxia de todos os seus tiros. A qualidade era de 10/10 “, ele escreveu o Manjrekar em X.

Depois de devolver Shreyas ao guarda -roupa, Gill levou o casaco para levar a Índia ao lado da linha de chegada. Ele misturou perfeitamente a defesa e atacou em seus 87 (96), deixando a Índia a alguns passos da vitória.

“Tivemos um encontro na equipe” Race Lambi Ka Ghoda “para alguns jogadores. Então, alguém que estará por perto por um longo tempo em grilos indianos. Isso é Shubman Gill! ” Manjrekar escreveu em X.

Depois de selar uma vitória de 4 bandas na série, a Índia tentará assumir a vantagem inesperada em Cuttack no domingo.

