Shubman Gill era mais artesanal do que o artista a caminho de seu oitavo Odi centenas após as cinco vans de Mohammed Shami, levando a Índia a uma vitória da classe trabalhadora em seis gols sobre Bangladesh em seu abridor de troféus em Dubai, em Dubai. Gill (101, 129b, 9×4. 2×6) foram diretamente uma imagem espelhada nas rodadas de Bangladesh por 100 (118b) Hridoy, que os elevou para 228 com uma profundidade de 35 a cinco após piscar. Mas a Índia observou vários pontos de pressão, incluindo uma superfície lenta, durante sua busca efetivamente, derrubando Gill cheia de substâncias e terminou em 231 por quatro em 46,3 overs.

É também uma vitória nervosa para a Índia antes de seu confronto muito esperado com um Paquistão mais talentoso no mesmo lugar em 23 de fevereiro.

Gill, o bastão Odi -in -World, desempenhou um papel enorme, retirando o século, o que era mais incomum por causa de sua restrição do que o estilo usual.

Isso também foi um reflexo de sua posição crescente como uma nova geração da estrela piscando na Índia.

Perseguindo os modestos 229, Rohit Sharma (41, 36b) e Gill Dali Start.

Eles acrescentaram 69 quilometragem em 9,5 passeios, antes de Rohit chegar à tarefa do Pacer Ahmed durante uma passagem poderosa, deixando a Índia aos 69 anos por 1.

A parceria foi significativa do ponto de vista do jogo, porque o arremesso diminuiu significativamente nas partidas do meio, graças às quais o piscar é mais difícil.

Virat Kohli parecia um pouco observado e cauteloso antes de abrir sua conta após 10 bolas.

Embora tenha se tornado confortável, o grande corte de Rishada Hossain terminou sua estadia aos 22 anos.

Os wickets rápidos de Axar Patel, que foram novamente promovidos ao número 5, e Shreyas Iyer teve a Índia por um pouco perturbador 144 por quatro.

Mas Kl Rahul, que foi jogado no Nove por Jaker Ali Off Taskin, garantiu que não havia mais soluços e jogou uma rodada definida de 41 das 47 bolas.

Gill e Rahul adicionaram 87 marchas após a quinta aliança ininterrupta do portão para levar para casa com eles.

Anteriormente, o Hridoy sistólico, que criou um Odi Virgin Odi ousado e igualmente corajoso Ali (68, 114b, 4×4), adicionou 154 a um rack do sexto portão para garantir a soma de Bangladesh.

O Shami é impressionante

A Índia também encontrou outro fragmento positivo brilhante na viagem de Shamie.

Shami também suavizou muitas preocupações devido à falta de feridos como Jasprit Bumrah com cinco esforços e, durante o feitiço, ele também se tornou o mais rápido chapéu indiano, que alcançou 200 gols ODI.

As entradas de Hridoy foram um exemplo de como construir entradas, mas manter um indicador de equipamento saudável quando ele atingiu um marco em apenas 114 bolas.

Ele e Ali também mostraram controle perfeito sob pressão.

No entanto, ambas as baterias de Bangladesh aproveitaram a generosidade dos jogadores de campo indianos, porque Ali foi derrubado para zero da primeira bola, que Axar (2/43) mediu a partir do ombro esquerdo.

Ele também roubou Axara Hat-Trick depois de rejeitar Mushfiqur Rahim e Tanzid Hasan das entregas subsequentes.

Hridoy teve uma fortuna quando foi digerido por Hardik Pandya na parte central de Kuldeep Yadav aos 23 anos.

Rahul, que estava afiado atrás dos troncos, ganhou uma chance para o segundo alívio de Hridoy.

Mas esses momentos de escorregamento não devem se afastar da maneira como as escotilhas indianas, especialmente o Shami, usaram uma nova bola em um tom bastante lento, mas suave.

Shami, que recentemente fez uma viagem média contra a Inglaterra na série T20i e ODI, não decepcionou no grande palco e pegou o portão da abertura de Soumya Sarmar no primeiro.

Ele não passou muito tempo para pegar o segundo portão quando removeu Mehdy Hasan Miraza – brilhantemente pego por Shubman Gill em suas nádegas.

Mais tarde, Bengal Pacer retornou a quebrar a posição determinada entre Hridoy e Ali, rejeitando o último.

Mais tarde, ele levou mais dois gols e agora o jogador de 34 anos é o gol mais alto nos torneios da ICC, passando pelo ex-jogador Zheer Khan (59).

Harshit Rana (3/31) apoiou bem seu parceiro mais velho.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).